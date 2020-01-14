Canh Tý 2020: 3 cặp vợ chồng vơ hết tiền thiên hạ, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 14/01/2020 05:03

Canh Tý 2020 là thời kỳ bạc tiền phủ phê của những cặp vợ chồng này. Chỉ cần về chung nhà thì họ chẳng phải lo nghĩ gì, chỉ nằm không cũng có tiền.

Canh Tý 2020 sẽ mang đến tài lộc, giàu sang cho những cặp con giáp về chung một nhà này.

Thìn và Thân

Đây là cặp vợ chồng con giáp luôn vui vẻ, nhiều tiếng cười. Vì họ luôn tràn đầy sức sống, sống tích cực.

Tuổi Thân thích trải nghiệm cuộc sống với những sở thích riêng và tuổi Thìn cũng không thấy khó khăn khi chấp nhận bạn đời. Tuổi Thân sáng suốt, thông minh nhưng trọng nghĩa tình. Tuổi Thìn mạnh mẽ, kiên định và đầy trách nhiệm. Dù cả hai đều có cá tính mạnh nhưng lại hòa hợp với cách sống phóng khoáng, nhiệt tình với bạn bè. Vì thế, họ thường gặp được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp có nhiều khởi sắc.

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Cặp vợ chồng Thìn - Thân gặp được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Đây là cặp vợ chồng con giáp giàu có vì khi về chung nhà thì bạc tiền sẽ kéo tới. Theo tử vi, trong năm 2020, vận trình của cặp con giáp này có nhiều điều tốt đẹp. Tài lộc dồi dào, hạnh phúc cũng viên mãn.

Dần và Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, Dần và Ngọ là cặp con giáp sinh ra dành cho nhau. Họ có nhiều điểm chung, và luôn sống tích cực. Cả hai đều coi trọng chữ tín, có tham vọng và khả năng trong công việc.

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Khi về một nhà, Dần và Ngọ đều chuyển mình ngoạn mục, thịnh vượng phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Khi về một nhà, Dần và Ngọ đều chuyển mình ngoạn mục, thịnh vượng phú quý. Tuổi Dần bản tính dễ nóng nhưng chân thành, có tài lãnh đạo. Tuổi Ngọ thích tự do, trời sinh nhiều phúc khí tài lộc.

Nếu hai con giáp này càng yêu thương nhau thì vận trình sẽ càng rực rỡ, trong nhà không bao giờ thiếu niềm vui và tiền bạc.

Sửu và Tỵ

Cặp con giáp may mắn này được Thần Tài nâng đỡ nên không bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu. Đây đều là con giáp có vận tiền tài rực rỡ.

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Theo tử vi Canh Tý 2020, Sửu và Tỵ vượng quý nhân, cùng năng lực bản thân mà mang tài lộc, phú quý về nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu thành thật, không vì danh vọng mà làm điều ác. Họ tuy vất vả lúc trẻ nhưng trung vận rất thuận lợi. Tuổi Tỵ dễ thành công khi còn trẻ, khéo léo trong cư xử, quan sát. Họ thành công nhờ sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng.

Theo tử vi Canh Tý 2020, Sửu và Tỵ vượng quý nhân, cùng năng lực bản thân mà mang tài lộc, phú quý về nhà.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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Tết Canh Tý 2020: Con giáp nào tiền chất đống, con giáp nào túi trống không?

Vận tài lộc của những con giáp này trong Tết Canh Tý 2020 người thì thỏa sức tiêu xài không lo nghĩ, người thì dè sẻn từng đồng lo thiếu lo hụt.

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