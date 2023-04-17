Các con giáp sau được cát tinh phù trợ nên mọi điều xui xẻo, khúc mắc trong công việc, tài vận, sự nghiệp, tình cảm đều được giải quyết ổn thỏa thời gian cuối tháng 4/2023

Tâm linh - Tử vi 17/04/2023 20:09

Cuối tháng 04/2023, các con giáp sau sẽ thể hiện rõ hơn khía cạnh độc lập và xuất sắc của mình, nỗ lực không ngừng để mở rộng cơ hội trong sự nghiệp.

Tuổi Thìn

Các con giáp sau được cát tinh phù trợ nên mọi điều xui xẻo, khúc mắc trong công việc, tài vận, sự nghiệp, tình cảm đều được giải quyết ổn thỏa thời gian cuối tháng 4/2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn hãy mở lòng để đón nhận hạnh phúc vào cuối tháng 04/2023. Xung quanh có rất nhiều người yêu mến bạn, vì thế người độc thân đừng mãi sống trong thế giới riêng. 

Chính Tài đem tới tin vui trên phương diện tài chính cho con giáp này. Bạn nhận được khoản tiền thưởng nóng, tiền hoa hồng nhờ những thành tích tốt trong công việc. Đáng mừng hơn, bạn còn khẳng định được vị thế của mình trong tập thể.

 

Tuổi Dần 

Những người tuổi Dần rất có năng lực. Họ sẵn sàng chịu đựng gian khổ, nhất định sẽ ngày càng dũng cảm hơn trong nỗ lực để hướng tới cuộc sống tương lai mà mình mong muốn. Người như vậy thực sự xứng đáng có được thành công và cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân mình.

Cuối tháng 04/2023, người tuổi Dần sẽ thể hiện rõ hơn khía cạnh độc lập và xuất sắc của mình, nỗ lực không ngừng để mở rộng cơ hội trong sự nghiệp.

Theo tử vi, con giáp này còn được quý nhân phù trợ nên thu nhập sẽ càng ấn tượng hơn. Nhìn chung, đây là quãng thời gian người tuổi Dần vượt qua khó khăn và kiếm tiền ngày càng thuận lợi.

Tuổi Hợi 

Các con giáp sau được cát tinh phù trợ nên mọi điều xui xẻo, khúc mắc trong công việc, tài vận, sự nghiệp, tình cảm đều được giải quyết ổn thỏa thời gian cuối tháng 4/2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian đầu tháng 4/2023 do bị hung tinh khắc chế nên vận thế Hợi bất ổn, tình cảm trắc trở, tài vận khó khăn, công việc đi xuống.

Cuối tháng 4/2023, do cung mệnh xuất hiện cát tinh nên tài vận vô cùng vượng phát. Con giáp này liên tiếp đón nhận những cơ hội phát tài mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ khiến người khác phải ghen tị. Ngoài ra sự nghiệp, tình cảm của người tuổi Hợi cũng vô cùng thuận lợi, con giáp này sẽ có cơ hội thoát kiếp 'độc thân' nếu còn đang cô đơn. 

Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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