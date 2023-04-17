Tử vi ngày 19/4: Sửu trúng số ĐỘC ĐẮC, Tuất thăng quan tiến chức, Tỵ gặp quý nhân giải vận xui

Tâm linh - Tử vi 17/04/2023 12:27

Vào đúng ngày 19/4, 3 con giáp may mắn sẽ nhận được lộc tài phúc, vận đổi thay theo hướng tích cực.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất tính tình thẳng thắn, trung thực, có sao nói vậy. Họ sống chân thành với mọi người và sẵn sàng giúp đỡ nếu thấy người khác gặp khó khăn. 

Người tuổi này còn được biết đến bởi sự kiên trì, không vì khó khăn mà nản lòng, nhụt chí.

Vào đúng ngày 19/4, con giáp tuổi Tuất sẽ nhận được những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Người tuổi này có tầm nhìn xa và thường có thể phát hiện ra những cơ hội kinh doanh mà những người khác trong nhìn ra. 

Tử vi ngày 19/4: Sửu trúng số ĐỘC ĐẮC, Tuất thăng quan tiến chức, Tỵ gặp quý nhân giải vận xui - Ảnh 1
Vào đúng ngày 19/4, con giáp tuổi Tuất sẽ nhận được những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Ảnh minh họa

Nhanh chóng chớp lấy cơ hội, nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được nhiều thành công, tiền bạc thu về ngày càng nhiều. Người tuổi Tuất hãy nhớ rằng cơ hội đi liền với thách thức. Giữ tinh thần và cẩn trọng trong công việc, họ sẽ thu về những thành quả như mong đợi.

Tuối Sửu

Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều bản lĩnh, ngoan cường và dám dấn thân. Dẫu bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân quấy phá nhưng con giáp này vẫn có thể dễ dàng vượt qua tất cả. Thế nên, dù trải qua biết bao thăng trầm, thất bại lắm phen nhưng Mùi vẫn chạm tay vào thành công, giàu sang vô đối.

Tử vi ngày 19/4: Sửu trúng số ĐỘC ĐẮC, Tuất thăng quan tiến chức, Tỵ gặp quý nhân giải vận xui - Ảnh 2
19/4/2023 trở đi con giáp giàu có này sẽ thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra, cơ may trúng độc đắc. Ảnh minh họa

Đặc biệt, từ ngày 19/4/2023 trở đi con giáp giàu có này sẽ thêm phúc thêm phần, ăn nên làm ra, cơ may trúng độc đắc. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, túi lúc nào cũng rủng rỉnh chính là tương lai Mùi nắm chắc trong tay.

Nếu đang phân vân trước những quyết định đầu tư, kinh doanh Mùi hãy bắt tay vào thực hiện ngay để chớp lấy thời cơ, tự làm đại gia của chính mình.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi dự đoán, ngày 19/4 tới, người tuổi Tỵ gặp được nhiều cơ may trong công việc. Được quý nhân phù trợ, họ nhận thêm được công việc, dự án giúp kiếm thêm thu nhập. Trong khi đó, con giáp tuổi Tỵ làm công việc liên quan đến kinh doanh có thể ký hợp đồng, mua- bán đều thuận lợi. 

Tử vi ngày 19/4: Sửu trúng số ĐỘC ĐẮC, Tuất thăng quan tiến chức, Tỵ gặp quý nhân giải vận xui - Ảnh 3

Ngày 19/4 tới, người tuổi Tỵ gặp được nhiều cơ may trong công việc. Ảnh minh họa

Người tuổi này nếu làm công ăn lương thì sẽ đạt được những thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng, tạo điều kiện trong công việc. Nỗ lực hết mình, con giáp này đạt được nhiều thành tựu, thu nhập tăng lên nhanh chóng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

Đúng ngày 18/4 vào lúc 18h40 phút, 3 con giáp nhận được cơ hội LÀM GIÀU hiếm có khó tìm

Đúng ngày 18/4 vào lúc 18h40 phút, 3 con giáp nhận được cơ hội LÀM GIÀU hiếm có khó tìm

Vào ngày 18/4, giờ lành đã điểm, 3 con giáp này sẽ nhận được cơ hội phát tài kinh doanh tấn lộc đã trông chờ bấy lâu nay.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp tử vi con giáp bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 39 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

3 ngày trước đám cưới, cô dâu đọc được một tin nhắn và quyết định hủy hôn ngay lập tức

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Đọc tin nhắn trước ngày cưới 3 hôm, cô dâu lập tức hủy hôn rồi lên đường cùng người đặc biệt

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Nửa đêm chồng bất ngờ đánh thức tôi, tin anh thông báo khiến tôi quyết định ra đi

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Con khóc ngằn ngặt lúc 1 giờ sáng, nhờ vậy tôi phát hiện chuyện động trời của chồng

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui