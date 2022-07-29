Các con giáp nào hốt trọn LỘC trời, may mắn vượt qua tháng cô hồn nhẹ như lông hồng?

Tâm linh - Tử vi 29/07/2022 14:29

Theo tử vi 12 con giáp, có 3 con giáp may mắn sắp tới hưởng trọn phúc lộc vô biên, tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, vận trình hanh thông, làm gì cũng gặp thuận lợi, vượt qua tháng cô hồn một cách nhẹ nhàng, không một vết xước.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh mạnh mẽ, kiên định. Trong công việc họ là người nhiệt huyết và luôn tỏ ra quyết tâm, nỗ lực trong mọi nhiệm vụ được giao để hoàn thành một cách tốt nhất. Chưa kể, tuổi Dần luôn tìm kiếm cơ hội đổi đời, cơ hội làm giàu, xây dựng cuộc sống sung túc không ai bằng.

Họ cũng không ngại phải đối mặt với gian nan, vất vả. Vậy nên họ luôn sẵn sàng xông pha để tìm được cơ hội đổi đời. Đến một lúc nào đó con giáp này sẽ công thành danh toại.

Theo tử vi 12 con giáp, bước vào tháng cô hồn tới đây với những gì mà Dần đã cố gắng và nỗ lực thì bản mệnh hứa hẹn sẽ gặp được nhiều may mắn trong tháng này. Vốn mang mệnh giàu có, nên trong giai đoạn này, tuổi Dần còn tìm được cơ hội làm giàu và sẽ thành công. May mắn và sự chuyển vận sẽ đến nhanh chóng. Từ đó giúp cho sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều được cải thiện một cách rõ nét. 

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Trong công việc họ là người nhiệt huyết và luôn tỏ ra quyết tâm, nỗ lực trong mọi nhiệm vụ được giao để hoàn thành một cách tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi tính tình hảo sảng, vô tư, không coi trọng vật chất. Họ là người có vận may hơn người ngay từ khi mới sinh. Cũng chính vì tính tình khảng khái, nên thần may mắn dường như rất yêu mến họ. Không chỉ nhận phúc khí dồi dào, con giáp may mắn còn được ban phước lành, bất kể khó khăn nào cũng vượt qua, được quý nhân soi đường chỉ lối tới thành công.

Khoảng thời gian đầu năm 2022 cho đến nay, tuy nhận được nhiều may mắn song tuổi Hợi cũng gặp không ít vận xui, công việc bị tiểu nhân hãm hại nên bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt để thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, trong tháng cô hồn này mọi việc sẽ thực sự khởi sắc với tuổi Hợi, vận đỏ vụt tăng khiến tiền bạc, tình duyên đều tháng hoa.

Trong giai đoạn này, tuổi Hợi sẽ đón tin vui tài vận, thăng tiến hoặc tăng lương. Tài chính tăng mạnh chính là niềm vui lớn nhất trong gian tới của bản mệnh. Chưa hết vận đào hoa của bạn cũng nở rộ, chuyện tình cảm ngập tràn lãng mạn.

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Trong tháng cô hồn này mọi việc sẽ thực sự khởi sắc với tuổi Hợi, vận đỏ vụt tăng khiến tiền bạc, tình duyên đều tháng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thần Tài xuất hiện báo hiệu cho người tuổi Tuất sẽ đón nhận nhiều may mắn trong chuyện tình cảm vào giai đoạn tới đây. Con giáp này sẽ có được đường tình duyên vượng sắc, vợ chồng yêu thương hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau mỗi ngày.

Trong tháng cô hồn này, tuổi Tuất hứa hẹn còn được quý nhân soi đường, cảm thấy khá thoải mái khi không phải đối mặt với nhiều áp lực nơi công sở. Công việc tiến hành trôi chảy, bạn không cần lo lắng quá nhiều, chỉ làm theo kế hoạch đã đề ra là có được kết quả như mong đợi.

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Trong tháng cô hồn này, tuổi Tuất hứa hẹn còn được quý nhân soi đường, cảm thấy khá thoải mái khi không phải đối mặt với nhiều áp lực nơi công sở - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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