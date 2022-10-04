Bước sang ngày mới, thứ Tư (5/10), 3 con giáp hứng trọn phúc lộc của Trời, số giàu một bước thành đại gia, kiếm tiền nhàn tênh không lo nghĩ

Có thể nói trong số 12 con giáp , tuổi Dậu có đường tài lộc khá sáng sủa vào thứ Tư ngày 5/10. Nếu như đường tình lận đận bao nhiêu thì đường tài lộc của con giáp này phất phát bấy nhiêu.

Bên cạnh đó, người tuổi Dậu còn được rất nhiều quý nhân phù trợ trên con đường phát triển sự nghiệp nên đường tài lộc cứ nhân lên không ngơi. Kể cả có bị mất việc thì vẫn có nguồn tiền dư giả đợi chờ cho đến khi bạn có việc mới.

Tuổi Dậu có tính cách cẩn thận, họ luôn hoàn thành tốt công việc nên dễ thành công và ít khi rơi vào khủng hoảng về tài chính. Họ có đầu óc nhạy bén hơn người nên dù chỉ bỏ một phần công sức nhưng lại đạt hiệu quả nhanh chóng.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn sống hiền lành, tình cảm, dĩ hòa vi quý, hay nghĩ cho người khác nên luôn được mọi người yêu quý, có quý nhân phù trợ, dù gặp khó khăn cỡ nào cũng có thể vượt qua, gặp dữ hóa lành.

Ảnh minh họa: Internet

Đa số người tuổi Thìn không ôm quá nhiều tham vọng. Họ mong muốn có một cuộc sống bình yên, đủ đầy. Dù vậy, bản mệnh vẫn luôn nỗ lực để tạo ra của cải vật chất giúp cuộc sống sung túc, ấm no.

Tử vi nói rằng vào thứ Tư ngày 5/10, tuổi Thìn gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, đây không phải là chướng ngại vật lớn khiến bản mệnh gục ngã. Những vấn đề khúc mắc sẽ được giải quyết sớm. Đây vừa là thách thức nhưng cũng vừa là cơ hội mở ra cho con giáp này thể hiện tài năng của mình.

Trong thời gian này, tuổi Thìn sẽ được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Bản mệnh có cơ hội xây dựng sự nghiệp vững chắc, tài vận của con giáp dồi dào giúp những ngày tháng sau đó không cần lo lắng nhiều về cơm áo gạo tiền.

Tuổi Hợi

Vào thứ Tư ngày 5/10, vận trình tuổi Hợi có nhiều chuyển biến tích cực. Mọi việc lớn nhỏ đều có được thành công bước đầu. Tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm giúp bạn dễ dàng giành được sự tín nhiệm của mọi người.

Tuy nhiên, cũng vì có lợi thế hơn người nên đôi lúc suy nghĩ và hành động của bạn có phần thái quá. Điều này sẽ cản trở thành công của bạn, thế nên hãy hành sự thận trọng, khiêm tốn tránh rước họa vào thân.Thu nhập của bạn cũng tăng lên đáng kể với nhiều nguồn thu bất ngờ. Ngoài ra con giáp này cũng mở rộng được mối quan hệ với khách hàng đáng tin cậy, chuyện hợp tác làm ăn diễn ra suôn sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng đang được đào hoa chiếu mệnh. Tuy nhiên, đào hoa vượng chỉ có lợi cho người độc thân, với những ai đã có đôi có cặp cần hết sức cẩn trọng tránh gây rắc rối. Các cặp vợ chồng ít mâu thuẫn, con cái ngoan ngoãn, học hành giỏi giang.

Sức khỏe của Hợi khá ổn, dù vậy, tháng này có điềm báo sự cố bất ngờ. Bản mệnh vẫn nên chú ý khi di chuyển hay làm việc nặng để tránh những rủi ro không đáng có.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.