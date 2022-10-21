Bước qua ngày hôm nay 21/10/2022: 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón nhận tài lộc, công danh rộng đường, tiền bạc thênh thang, bản mệnh ngồi mát ăn bát vàng, tiền đồ xán lạn thăng hoa

Tuổi Tuất có cơ hội thăng tiến nhanh chóng và khẳng định bản thân trên con đường công danh sự nghiệp, nhất là với những ai làm công việc hành chính. Những người cần phải thi cử cũng sẽ đạt được kết quả tương đương với công sức đã bỏ ra.

Tình hình sức khỏe không có gì phải lo lắng. Song thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, bản mệnh nên tăng cường thân thể bằng cách vận động, chạy bộ hoặc thư giãn giữa giờ làm việc để lấy lại sự tỉnh táo cho mình. Thể lực tốt thì thần trí minh mẫn, hiệu quả công việc tăng cao mà còn không lo đau ốm bệnh tật.

Chính Ấn nâng đỡ, công việc trong ngày của con giáp này cũng nhờ thế mà dễ thở hơn. Bản mệnh sắp xếp công việc khá tốt, không gây ra sai sót gì, được cấp trên khen ngợi. Điều này rất tốt cho con đường tiến thân phía trước của tuổi Tuất. Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội của mình nhé.

Tình hình sức khỏe không có gì phải lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân làm việc rất cố gắng nên thành quả cũng không tồi. Song nếu là người có tham vọng lớn, muốn giành được vị trí cao hơn thì như vậy vẫn chưa đủ, con giáp này cần có sự đột phá cho sự nghiệp của mình. Đôi khi cần một chút mạo hiểm sẽ giúp bản mệnh có bước tiến vượt bậc.

Ngũ hành tương sinh nên đường tài lộc khá thuận lợi, cơ hội kiếm tiền tự tìm đến với con giáp này chứ không phải bôn ba vất vả nhiều như người khác. Tuổi Thân chỉ cần nhanh nhẹn, chăm chỉ hơn thì tài lộc sẽ dồi dào. Người làm công ăn lương nếu muộn cải thiện thu nhập có thể tìm kiếm nghề tay trái.

Thổ sinh Kim, ngày mai các mối quan hệ của những chú Khỉ cũng được duy trì khá tốt. Những ai còn độc thân có cơ hội nhận được những ánh nhìn đầy thiện ý của những người khác giới. Bạn có thể cởi mở và chủ động trò chuyện với mọi người.

Thổ sinh Kim, ngày mai các mối quan hệ của những chú Khỉ cũng được duy trì khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhờ có Thiên Tài tương trợ nên trong ngày này, người tuổi Hợi có xu hướng đưa ra những quyết định đúng đắn về các cơ hội đầu tư hay chốt dự án để thu lợi nhuận kịp thời. Đây là thời điểm bạn có thể thu về nhiều lợi nhuận nếu biết cách khai thác điểm mạnh của chính mình.

Tử vi 12 con giáp ngày, đường công danh của tuổi Hợi có điềm báo thăng tiến, con giáp này có môi trường phát triển tốt. Nếu bản mệnh làm việc nghiêm túc, nỗ lực, cầu tiến, thẳng thắn, trung thực thì kết quả này là hoàn toàn xứng đáng, không ai có thể phủ nhận hay đưa ra ý kiến phản đối được.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể tìm được một nửa phù hợp với mình thông qua những buổi họp mặt, giới thiệu bạn bè. Chỉ cần bạn mở lòng mình, đón nhận tình cảm của đối phương, hạnh phúc sẽ tìm đến bạn sớm thôi.

Nhờ có Thiên Tài tương trợ nên trong ngày này, người tuổi Hợi có xu hướng đưa ra những quyết định đúng đắn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo