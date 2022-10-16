Tử vi dự báo, bước qua 8h sáng Chủ Nhật 16/10, người tuổi Tý nhận được sự trợ giúp của quý nhân và Thần Tài chiếu cố nên con đường sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi.

Hơn nữa, sự nghiệp của bạn vào cuối tuần cũng có nhiều biến chuyển mới, bạn sẽ nhận được thêm những dự án quan trọng, hãy cố gắng nắm bắt cơ hội và làm hết sức, chắc chắn bạn sẽ nhận được nguồn lợi lớn nhất nhì từ trước đến nay.

Tuổi Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi sau 8h sáng Chủ Nhật 16/10 dự báo về những may mắn mà tuổi Thìn có thể gặp được nhờ cục diện Tam Hợp Thái Tuế che chở. Sự nghiệp thăng hoa hơn, bạn không hề nao núng trước những khó khăn hay biến cố bất ngờ xảy ra mà vẫn bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề một cách hiệu quả nhất.

Chẳng những vậy, tài chính cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực, có nhiều khoản thu tăng lên bất ngờ. Đặc biệt là chuyện làm ăn, kinh doanh rất thuận lợi, thậm chí con giáp này còn có cơ hội mở rộng quy mô cũng như không gian phát triển cho mình trong tương lai.

Ngày ngũ hành sinh xuất khiến chuyện tình cảm có phần sa sút. Cả bạn và nửa kia đều có quan điểm trái ngược trong khi ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình, muốn người kia làm theo ý mình, cứ thế tranh cãi bùng nổ, mâu thuẫn nảy sinh là điều tất yếu.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh người tuổi Tỵ vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công. Với tính cách cần mẫn, không ngừng học hỏi mà người tuổi Tỵ ngày càng thành công và giàu có.

Thời vận của tuổi Tỵ sẽ đến sau 8h sáng Chủ Nhật 16/10. Cuộc đời của họ như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Tỵ sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió". Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.