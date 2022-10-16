Tử vi dự báo bước qua 8h sáng hôm nay 16/10 có 3 con giáp đón lộc giàu sang, vạn sự như ý, có cơ hội thu tiền hốt bạc nhiều vô kể.
- 3 tuổi may mắn cuối tháng 10: tiền rơi vào người, làm ăn tấn tới, đi đâu cũng có cơ hội làm giàu, thay vận đổi đời phú quý
- Cuối tháng 10: 3 con giáp bứt tốc làm giàu, thu bội tiền tỷ, hái bạc thu vàng, làm đâu thắng đó, mua nhà đổi xe đầy đủ
Tuổi Tý
Tử vi dự báo, bước qua 8h sáng Chủ Nhật 16/10, người tuổi Tý nhận được sự trợ giúp của quý nhân và Thần Tài chiếu cố nên con đường sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi.
Tuổi Tý vốn thông minh, linh hoạt, cần cù, chăm chỉ nên có thể tận dụng mọi thời cơ thể tăng thu nhập.
Hơn nữa, sự nghiệp của bạn vào cuối tuần cũng có nhiều biến chuyển mới, bạn sẽ nhận được thêm những dự án quan trọng, hãy cố gắng nắm bắt cơ hội và làm hết sức, chắc chắn bạn sẽ nhận được nguồn lợi lớn nhất nhì từ trước đến nay.
Tuổi Thìn
Tử vi sau 8h sáng Chủ Nhật 16/10 dự báo về những may mắn mà tuổi Thìn có thể gặp được nhờ cục diện Tam Hợp Thái Tuế che chở. Sự nghiệp thăng hoa hơn, bạn không hề nao núng trước những khó khăn hay biến cố bất ngờ xảy ra mà vẫn bình tĩnh để giải quyết từng vấn đề một cách hiệu quả nhất.
Chẳng những vậy, tài chính cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực, có nhiều khoản thu tăng lên bất ngờ. Đặc biệt là chuyện làm ăn, kinh doanh rất thuận lợi, thậm chí con giáp này còn có cơ hội mở rộng quy mô cũng như không gian phát triển cho mình trong tương lai.
Ngày ngũ hành sinh xuất khiến chuyện tình cảm có phần sa sút. Cả bạn và nửa kia đều có quan điểm trái ngược trong khi ai cũng muốn bảo vệ ý kiến của mình, muốn người kia làm theo ý mình, cứ thế tranh cãi bùng nổ, mâu thuẫn nảy sinh là điều tất yếu.
Tuổi Tỵ
Trời sinh người tuổi Tỵ vốn thông minh, tài giỏi, tuy không quá xuất sắc nhưng biết dùng kinh nghiệm và sự học hỏi của mình để đạt được thành công. Với tính cách cần mẫn, không ngừng học hỏi mà người tuổi Tỵ ngày càng thành công và giàu có.
Thời vận của tuổi Tỵ sẽ đến sau 8h sáng Chủ Nhật 16/10. Cuộc đời của họ như bước sang một trang mới. Con giáp này hứa hẹn gặp nhiều may mắn, có cơ hội thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng. Tỵ sẽ thấy vận trình của mình đi lên như "diều gặp gió". Con giáp này nếu nắm bắt cơ hội và phát huy khả năng của mình thì trong thời gian này, tiền của sẽ nhiều không kể siết.
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.