Bình minh ló dạng sau cơn mưa, 3 con giáp khổ tận cam lai, được đền bù xứng đáng sau những khổ cực, trúng tiền tỷ giàu to (8/8-14/8)

Tâm linh - Tử vi 06/08/2022 10:38

Dân gian có câu: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’, những con giáp sau đây không bao giờ chùn bước trước những khó khăn, họ được đền đáp xứng đáng sau những khổ cực.

Tuổi Sửu

Với bản tính thật thà, chịu thương chịu khó, kiên trì nhẫn nại, vì thế nhân duyên rất tốt, luôn được mọi người yêu quý, giúp đỡ. Giống như một chú trâu chăm chỉ, người tuổi Sửu luôn miệt mài, nỗ lực làm việc. Họ không ngừng cố gắng, bỏ ra nhiều công sức, chấp nhận vất vả để đánh đổi lấy cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự cố gắng của con giáp này cuối cùng cũng nhận được sự công nhận của cấp trên và đồng nghiệp, giúp họ thường xuyên được phân công phụ trách những công việc trọng đại, mang lại lợi nhuận cao.

Chính nhờ những yếu tố này mà con giáp này trúng tiền tỷ, càng cố càng giàu to (8/8-14/8), người tuổi Sửu sẽ phát tài. Họ sẽ sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến không ít người trầm trồ, ngưỡng mộ. Vận quý nhân của tuổi Sửu tương đối vượng, luôn có người giúp đỡ đúng những lúc khó khăn nhất.

Bình minh ló dạng sau cơn mưa, 3 con giáp khổ tận cam lai, được đền bù xứng đáng sau những khổ cực, trúng tiền tỷ giàu to (8/8-14/8) - Ảnh 1
Con giáp Sửu khổ tận cam lai rồi trúng lớn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân vốn là người thông minh, kiên nhẫn và không ngừng nỗ lực trong cuộc sống để tạo ra giá trị riêng cho bản thân mình. So với những con giáp khác, tuổi Thân không dễ gì gặt hái được thành công, những thành tựu mà họ có được đều do sự chật vật, đánh đổi bao năm tháng mới có được. Thế nhưng, con giáp này sẽ đến lúc khổ tận cam lai, cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng.

Thời gian qua, tuổi Thân đã gặp nhiều vất vả, gian truân nhưng họ chưa bao giờ nản lòng. Sau này, vận may của tuổi Thân đang dần chuyển biến tích cực, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần đều khởi sắc bất ngờ. Cuộc sống tuổi Thân vào những năm tháng sắp tới đều được đền đáp xứng đáng.

Bình minh ló dạng sau cơn mưa, 3 con giáp khổ tận cam lai, được đền bù xứng đáng sau những khổ cực, trúng tiền tỷ giàu to (8/8-14/8) - Ảnh 2
Con giáp Thân càng vất vả càng gặt hái được công danh. Ảnh minh họa: Internet

Điều đáng nói, càng cố càng giàu to (8/8-14/8) cuộc sống tuổi Thân có nhiều bước tiến bất ngờ. Ngỡ rằng mọi thứ giậm chân tại chỗ nhưng trong thời gian (8/8-14/8) tài vận và sự nghiệp có tiến triển, tiền tài thăng hoa, công việc thuận lợi. Đặc biệt, vận may của tuổi Thân sẽ lội ngược dòng. Từ giai đoạn này trở đi họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Mọi cơ hội tốt đều không mời mà đến, vì vậy tuổi Thân cần phải bình tĩnh, nắm bắt mọi thời cơ để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi khá thông minh và tài giỏi. Họ có sự hiểu biết rõ ràng và luôn thích tìm tòi, học hỏi, tự tạo ra cuộc sống mà mình mong ước.

2002 là năm chỉ bằng bằng với những người tuổi Hợi, với cả vận may và những thách thức song hành cùng với họ. Tuy nhiên, nếu biết nắm bắt và cẩn trọng trong một số lĩnh vực thì người tuổi Hợi không những bình yên bước qua năm này mà còn có thể tận dụng làm giàu và tích lũy cho mình một số tài sản lớn.

Theo tử vi học, trúng tiền tỷ giàu to (8/8-14/8), những tháng mà người tuổi Hợi dễ gặp may nhất là từ Rằm tháng 6 đến khoảng cuối tháng 9. Đây là thời điểm mà các nỗ lực họ đã bỏ ra từ đầu năm tới giờ bắt đầu thu được thành quả.

Những kế hoạch hoặc hợp đồng mới cũng có thể bất ngờ xuất hiện, giúp họ trở nên giàu có bất ngờ. Người tuổi Hợi cần tỉnh táo, sáng suốt và biết cách nắm giữ thời cơ để vận may không trôi qua một cách phí hoài.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng ngày mai (chủ Nhật, 7/8), ‘thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp CÀNG HIỀN CÀNG GIÀU, Thần Tài quý mến, yêu thương, Thần Phật 4 phương tề tựu giúp đỡ, tiền tài cứ thế rơi vào tay

Đúng ngày mai (chủ Nhật, 7/8), ‘thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp CÀNG HIỀN CÀNG GIÀU, Thần Tài quý mến, yêu thương, Thần Phật 4 phương tề tựu giúp đỡ, tiền tài cứ thế rơi vào tay

Những con giáp này được xếp hạng ‘càng cố càng giàu’, càng hiền lành càng được ơn, phúc, hậu vận về sau không lo cơm áo gạo tiền.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn con giáp

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 51 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 51 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng