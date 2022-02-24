Bắt đầu từ tháng 3, điềm báo thị phi nặng nề, 3 con giáp này hao tâm tổn sức, của cải tiêu tan do tiểu nhân hãm hại, vận trình bất thông

Tâm linh - Tử vi 24/02/2022 01:44

Tử vi 12 con giáp cho thấy, vận khí nặng nề khó đoán, 3 con giáp này tài vận sa sút, kẻ xấu lôi kéo không ngừng, công danh bất thành, sự nghiệp gãy đôi vào đầu tháng 3.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con rồng sẽ phải khá vất vả để vượt qua những thử thách mà ông trời dành cho bạn bắt đầu từ tháng 3 này. Tuổi Thìn sẽ gặp phải một số trở ngại trên con đường công danh cũng như trong việc tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình.

Bạn lúc nào cũng phải gồng mình mạnh mẽ để chống đỡ với những trò xấu từ những người không ưa bạn, điều này sẽ gây ảnh hưởng khá lớn đến tâm lý của tuổi Thìn. Tuy nhiên mọi chuyện đều sẽ được giải quyết ổn thỏa nên lời khuyên cho bạn là hãy tập trung vào việc cần làm và đừng bận tâm vào những kẻ tiểu nhân có ý hãm hại mình, tất cả rồi sẽ ổn thôi.

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Những người cầm tinh con rồng sẽ phải khá vất vả để vượt qua những thử thách mà ông trời dành cho bạn bắt đầu từ tháng 3 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp báo hiệu rằng bắt đầu từ tháng 3 này không phải là thời gian thuận lợi với người tuổi Hợi. Tài lộc chẳng tăng tiến mà có phần sa sút hơn nhiều, kinh doanh buôn bán cũng không thấy lời lãi chi. Đầu tư sinh lời cũng không thuận lợi, ngược lại có thể gặp họa phá tài bất cứ lúc nào. Kẻ tiểu nhân có thể tung tin đồn nhảm, gây thị phi ảnh hưởng đến uy tín và thanh danh của bản mệnh.

Công việc từ tháng 3 này cũng gặp nhiều điều khó khăn, càng quyết chí một mình một ý thì càng dễ thất bại, phải biết lợi dụng sức mạnh tập thể mới mong có cơ may thành công. Tình duyên vượng sắc, song lại mang tai họa cho người có gia đình. Đào hoa dữ hút kẻ thứ ba tới, phá hoại mối quan hệ vợ chồng.

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Tử vi tháng 3 báo hiệu rằng thời điểm này người tuổi Ngọ sẽ phải chịu khá nhiều vất vả trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi tháng 3 báo hiệu rằng thời điểm này người tuổi Ngọ sẽ phải chịu khá nhiều vất vả trong công việc. Đặc biệt, họa tiểu nhân luôn rình rập, nếu không cẩn thận vừa chẳng được lợi lộc gì mà còn mang họa vào thân.

Bắt đầu từ tháng 3, công việc xuất hiện nhiều trở lực, bản mệnh phải căng mình lên chống đỡ. Sự cố ngoài ý muốn xảy ra nhưng chẳng ai đứng lên chịu trách nhiệm mà đùn đẩy hết cho con giáp này. Lúc lập công không thấy có tên nhưng khi giơ đầu chịu báng thì lại phải sẵn sàng đón nhận. Nếu bạn càng căng thẳng áp lực, càng lo lắng sợ hãi thì càng dễ mắc phải sai lầm. Đừng để mình bị hoảng loạn, bởi đó chính là lúc mà kẻ tiểu nhân sẽ giáng hết mọi tai họa lên đầu bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Sau ngày 24/2, thị phi bủa vây khắp chốn, 3 con giáp này gặp toàn vận rủi, xui xẻo kề cận, tiểu nhân quấy phá, công danh thụt lùi

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