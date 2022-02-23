5 ngày cuối tháng 2, MÂY ĐEN che kín bầu trời, 3 con giáp này làm ăn thất bát, đen đủi đủ đường, sự nghiệp tụt dốc, hao tài tốn của

Trong 5 ngày cuối tháng 2, người tuổi Ngọ phải vươn lên khắc phục được khó khăn mới mong khẳng định giá trị bản thân mình. Trong sự nghiệp, bạn sẽ gặp phải khá nhiều rắc rối bởi bạn chưa thực sự biết cách hài hòa với đồng nghiệp, đặc biệt là khi có mâu thuẫn xảy ra.

Tình hình tài chính không có nhiều điểm sáng trong 5 ngày cuối tháng 2, đặc biệt là với người làm đầu tư, kinh doanh. Vì vậy, bạn chớ nên vội vã đưa ra quyết định đầu tư, bởi rất có thể đây là cái bẫy giăng sẵn để bạn mù quáng đặt chân vào mà thôi. Hãy bình tĩnh chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn.

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 5 ngày cuối tháng 2, tuổi Tỵ cần đề phòng tiểu nhân phá đám. Do hung vận cực lớn nên bản mệnh sẽ trải qua giai đoạn này với nhiều chuyện không vui xảy ra. Tiền bạc trong túi cứ thế không cánh mà bay, đen đủi hơn của cải bao năm tích góp cũng đội nón ra đi lúc nào không hay.

Đặc biệt, đối với người làm ăn buôn bán, trong 5 ngày cuối tháng 2 cần cẩn trọng trước các quyết định đầu tư kinh doanh của mình, tránh bị lừa đảo, ném tiền qua cửa sổ, vướng vòng lao lý.

Dần là một trong những con giáp gặp hạn mất tiền trong thời điểm 5 ngày cuối tháng 2 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, Dần là một trong những con giáp gặp hạn mất tiền trong thời điểm 5 ngày cuối tháng 2. Đặc biệt là những ai khởi nghiệp hoặc tự mình kinh doanh, bạn dễ gặp phải thất bại lớn. Tử vi tháng 2 cho thấy, con giáp này nên tập trung vào các mối làm ăn nhỏ. Dù có đổ bể, bạn cũng sẽ chỉ mất một con số ít.

Nếu gặp được quý nhân, công việc suôn sẻ, những chú hổ sẽ vớt vát lại được vốn liếng. Thêm vào đó, Dần nên chú ý khi đi lại trong dịp cuối năm, tránh va chạm kẻo gặp họa huyết quang.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.