Bước qua ngày 24/2, lá số tử vi an bài, 3 con giáp này tiền vô ào ào, cầu được ước thấy, sống đời vẻ vang

Tâm linh - Tử vi 23/02/2022 09:46

Theo tử vi 12 con giáp, bước qua ngày 24/2, vận mệnh chỉ điểm từ đầu, 3 con giáp này có cơ hội làm giàu trước mắt, tăng lương thăng chức, đổi vận thành tỷ phú.

Tuổi Thìn

Bước qua ngày 24/2, những người tuổi Thìn vô cùng may mắn trong công việc và tài lộc. Trong thời gian này, bạn có cơ hội tỏa sáng gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc. Chính nhờ những nỗ lực trước đó nên bạn dễ dàng thăng quan tiến chức, cuộc sống vô cùng lên hương phát tài.

Theo tử vi 12 con giáp, bước qua ngày 24/2, bạn sẽ được quý nhân giúp đỡ mọi mặt. Như vừa có thể mở rộng hoạt động kinh doanh dễ giúp bạn đổi vận phát tài trở thành đại gia có số má. Đi cùng đó, cuộc sống tình cảm thăng hoa, tìm được người trong mộng.

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Bước qua ngày 24/2, những người tuổi Thìn vô cùng may mắn trong công việc và tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thời gian trước tuổi Dậu gặp nhiều khó khăn trong công việc nhưng khi bước qua ngày 24/2 sẽ được cải thiện đáng kể. Giai đoạn này sẽ là thời điểm tốt để tuổi Dậu phát huy tài năng vốn có, bình tĩnh nắm bắt mọi cơ hội xung quanh thì sẽ đổi đời trong nháy mắt.

Bước qua ngày 24/2, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới, quý nhân phương xa xuất hiện giúp họ ngày càng giàu có. Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dậu phải tỉnh táo quyết định mọi vấn đề, vì những điều này có thể làm thay đổi cuộc đời họ.

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Bước qua ngày 24/2, tuổi Dậu sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, cuộc sống được nâng lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngũ hành của người tuổi Mùi thuộc Thổ kết hợp vào ngũ hành nhật chi thuộc Hỏa sẽ tạo nên cục diện “Hỏa sinh Thổ” khi bước qua ngày 24/2. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có “Đại Hỷ Lâm Môn”, không những vậy Chính Tài và Hoạnh Tài cũng vô cùng hanh thông.

Bước qua ngày 24/2, mọi việc của người tuổi Mùi đều trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Chỉ cần con giáp này không bỏ lỡ cơ hội, sẽ có một năm “đại thành công” và “tiền tràn ngập két”

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

5 ngày cuối tháng 2, sổ vàng chỉ điểm gọi tên, 3 con giáp này công danh hòa phát, sự nghiệp tấn tới, tài chính cực vượng, ai cũng ngưỡng mộ

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Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 5 ngày cuối tháng 2, nhờ có quý nhân chỉ điểm, 3 con giáp này nắm bắt được cơ hội đổi đời, giàu có dễ dàng trong một đêm.

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