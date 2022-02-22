Sau ngày 23/2, Lộc Quan để mắt gọi tên, 3 con giáp này ăn nên làm ra, sự nghiệp thành danh, 'cá kiếm' đủ đường, hưởng phước trời ban

Những người tuổi Tuất được đánh giá cao nhất trong số 12 con giáp về lòng trung thành. Họ rất biết cách đối nhân xử thế, sống lương thiện, luôn nghĩ đến lợi ích của số đông, tập thể. Nhờ sự thông minh, hoạt bát và hiểu biết sâu rộng, người tuổi Tuất có thể thành công ở rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực.

Sau ngày 23/2 , không khó khăn nào có thể cản bước những người tuổi này tiến lên phía trước. Phúc khí lan tràn, con giáp này mở ra một thời kỳ mới với những bước tiến mới, thành công mới. Tuổi Tuất có thể nghĩ đến việc hiện thực hóa những dự án đã ấp ủ bấy lâu, lấn sân sang lĩnh vực mới.

Người tuổi Mùi chính là “con cưng” Thần Tài, là con giáp giàu có bậc nhất, nắm giữ may mắn đặc biệt sau ngày 23/2. Công việc của người tuổi này đang bước vào thời kỳ vàng son. Mùi không chỉ vượng đường sự nghiệp – công danh mà còn có duyên với tiền bạc. Giai đoạn này, các khoản thu nhỏ lần lượt đổ về túi của con giáp này.

Người tuổi Mùi không những bản mệnh may mắn, có quý nhân giúp đỡ mà bản thân con giáp này cũng được Cát tinh cao chiếu. Sau ngày 23/2, Mùi còn trúng thưởng trong một trò may rủi. Nếu quay số hoặc tham gia rút thăm, con giáp này sẽ trúng một khoản tiền không nhỏ. Ngoài ra, một thành viên trong gia đình còn cho tiền hoặc mang cơ hội kiếm tiền đến cho người tuổi Mùi.

Sau ngày 23/2, tuổi Dậu sẽ tạo ra kỳ tích vượt quá sức tưởng tượng của chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Gà bản tính rất lương thiện, không bao giờ làm điều ác hay nghĩ xấu cho ai. Phước phần của họ rất tốt đẹp trong suốt cuộc đời. Sau ngày 23/2, tuổi Dậu sẽ tạo ra kỳ tích vượt quá sức tưởng tượng của chính mình. Dưới sự soi đường dẫn lối của hàng loạt quý nhân, tin vui cả về sự nghiệp và tình duyên cùng lúc đến với bạn.

Tài lộc chỉ tăng không giảm, người tuổi Dậu có thể tích lũy khoản vốn kha khá. Sau ngày 23/2, tới lượt công danh sự nghiệp của bạn thăng hoa, không thăng chức thì cũng tăng lương ầm ầm, mọi sự thuận lợi, cầu được ước thấy. Đây là một trong 3 con giáp giàu sụ sau ngày 23/2.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.