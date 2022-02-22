Những ngày cuối tháng Giêng, hưởng HỒNG PHÚC từ TÀI THẦN, 3 con giáp này 'tiền vào như nước sông Đà', một bước thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 22/02/2022 11:00

Theo tử vi 12 con giáp, 3 con giáp này bội thu tài lộc, đầy túi công danh, cát tường như ý, sự nghiệp thăng hoa vào những ngày cuối tháng Giêng.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thẳng thắn, bộc trực, có chí tiến thủ rất mạnh mẽ, luôn cầu toàn trong mọi việc nên thường là người dẫn đầu xu hướng. Những ngày cuối tháng Giêng, có cát tinh “Hoa cái” và “Tham lang” xuất hiện trong cung mệnh nên có thể giải quyết mọi vấn đề khúc mắc còn tồn đọng trước đây, mọi việc suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió nên dễ dàng có được thành công trong công việc.

Ngoài ra do vận quý nhân hưng phát nên sẽ có người hướng dẫn, giúp đỡ, nâng đỡ người tuổi Ngọ trong việc đầu tư, kiếm tiền. Nếu biết học hỏi và tiếp thu con giáp này có thể nhanh chóng trở thành “phú ông giàu có”.

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Những ngày cuối tháng Giêng có thể được coi là thời điểm vàng của người tuổi Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những ngày cuối tháng Giêng có thể được coi là thời điểm vàng của người tuổi Thìn. Dù thời gian trước khó khăn ra sao, nhưng vận khí của con giáp này bắt đầu có chuyển biến tích cực. Bạn có thể mỉm cười tự hào với những thành quả đạt được.

Bạn hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Bởi trải qua quá trình vất vả, khó nhọc, phấn đấu hết mình, bạn gặt hái được hoa thơm trái ngọt, tài lộc dồi dào âu cũng là lẽ đương nhiên. Vậy nên, vào những ngày cuối tháng Giêng bạn có cảm giác kiếm tiền dễ dàng hơn, thậm chí “tiền vào như nước sông Đà”, lúc nào cũng ở thế thượng phong, rủng rỉnh tiền tiêu.

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Con giáp tuổi Hợi là một trong ba con giáp có tiền tiêu rủng rỉnh nhất trong những ngày cuối tháng Giêng này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp tuổi Hợi là một trong ba con giáp có tiền tiêu rủng rỉnh nhất trong những ngày cuối tháng Giêng này. Hợi có tính cách thật thà, trung thực lại đôn hậu nên luôn có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ con giáp này.

Dù có nhiều khó khăn song nếu nắm bắt được cơ hội, nhất định tuổi Hợi sẽ phát triển được theo hướng tích cực bởi vận trình tài lộc của họ khá tươi sáng. Những ngày cuối tháng Giêng, tuổi Hợi nên xử lý công việc dứt khoát, không nên nể nang làm mất cơ hội thăng tiến.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

6 ngày cuối tháng 2, Tinh Tài gõ cửa ban lộc, 3 con giáp này đắc tài đắc lộc, sự nghiệp vẻ vang, vận trình êm đẹp, xuôi chèo mát mái

6 ngày cuối tháng 2, Tinh Tài gõ cửa ban lộc, 3 con giáp này đắc tài đắc lộc, sự nghiệp vẻ vang, vận trình êm đẹp, xuôi chèo mát mái

Tử vi 12 con giáp cho thấy, nhờ có sự trợ giúp từ ơn trên, 3 con giáp này tài lộc bùng nổ, buôn may bán đắt, công danh thành đạt, tiền của nhân đôi, sung túc ấm no vào 6 ngày cuối tháng 2.

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