6 ngày cuối tháng 2, Tinh Tài gõ cửa ban lộc, 3 con giáp này đắc tài đắc lộc, sự nghiệp vẻ vang, vận trình êm đẹp, xuôi chèo mát mái

Tử vi 12 con giáp cho thấy, con giáp này là người cực kỳ có tinh thần cầu thị và luôn muốn đi lên trong nháy mắt. Điều họ cần chú ý chính là loại bỏ tâm lý nghi kị, ganh ghét, cầu danh, cầu tài ắt phải thật tâm, khách quan, không vướng tà ý, tà tâm.

Trong 6 ngày cuối tháng 2 tới, quý nhân phù trợ sẽ giúp tuổi Dần nắm bắt cơ hội trời cho, thành danh đến mức ngỡ ngàng. Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dần đừng tham vàng bỏ ngãi, bóc ngắn cắn dài, tên họ đã có trong bảng vàng, chỉ là đến lúc được lộc, chắc hẳn mọi sự sẽ một bước thăng thiên.

Tử vi tháng 2 cho thấy, sắp tới chính là thời cơ để phát tài phát lộc của tuổi Thân đó. 6 ngày cuối tháng 2, con giáp này có được nguồn thu nhập tăng cao đến mức bất ngờ. Bản mệnh luôn cố gắng nỗ lực hết mình, chẳng cần phải tìm kiếm đâu quá mức xa xôi mà cơ hội kiếm tiền luôn ở trước mắt, chỉ cần chăm chỉ cần cù thì chắc chắn sẽ thấy thôi. Đã cao còn cao hơn cộng thêm thưởng nóng động viên ngày nghỉ lễ cho bạn.

Công việc ổn định, cơ hội trúng số cũng đang ở trong tầm tay đó nên đừng ngại thử tham gia mấy trò may rủi nhé. Đặc biệt, càng đầu tư buôn bán càng đắc lộc đắc tài, thuận buồm xuôi gió, tiền vàng cứ thế chảy vào túi khiến ai nấy cũng phải ghen tỵ.

Những chú Gà sẽ vô cùng may mắn trong 6 ngày cuối tháng 2 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những chú Gà sẽ vô cùng may mắn trong 6 ngày cuối tháng 2. Thời thế thay đổi những người tuổi Dậu hanh thông rực rỡ, mưu sự lớn nhỏ gì cũng gặt hái thành quả tốt đẹp. Trên phương diện sự nghiệp, tuổi Dậu do bản mệnh phát huy tài năng thiên bẩm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tham vọng thăng tiến mãnh liệt. Theo đó, hiệu suất công việc tăng cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, tăng lương tăng bổng cuộc sống vô cùng viên mãn.

Khi thu nhập tăng lên người tuổi Dậu cũng có cơ hội làm được những điều mình mong muốn. Trong giai đoạn này, đường tình duyên gia đạo nhìn chung yên ổn, ít chuyện phải cãi vã hay lo lắng, gia đình luôn êm ấm hạnh phúc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.