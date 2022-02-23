5 ngày cuối tháng 2, sổ vàng chỉ điểm gọi tên, 3 con giáp này công danh hòa phát, sự nghiệp tấn tới, tài chính cực vượng, ai cũng ngưỡng mộ

Những người tuổi Tý sẽ đón nhận thời gian cực kỳ tốt trong đẹp 5 ngày cuối tháng 2. Họ sẽ được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng suôn sẻ. Nhờ có sao Thái Dương trợ mệnh mà nam mệnh sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi hơn.

Nhị Hợp cũng giúp bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao thuận lợi. Nhờ nhân duyên tốt mà con giáp này cũng có thể tìm được đối tượng phù hợp. Người độc thân nên cởi mở và suy nghĩ tích cực hơn để tìm được ý trung nhân. Trong khi đó, người đã lập gia đình sẽ trải qua một tháng êm đềm.

Những người tuổi Thìn là những người sống tình cảm, nhân hậu, luôn thấu tình đạt lý và biết nghĩ cho người khác. Trong số những con giáp, tuổi Thìn là những người ít tham vọng nhất nên họ luôn được trời ban nhiều phúc đức, làm gì cũng có quý nhân bên cạnh phù trợ, giúp đỡ.

Trong 5 ngày cuối tháng 2, tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều hỷ sự, không những giúp sự nghiệp thăng tiến mà con đường tài vận cũng đáng kỳ vọng. Những người tuổi Thìn vốn thông minh giỏi giang, vì vậy chỉ cần nắm bắt được cơ hội thì họ sẽ đổi vận thăng hoa.

Trong 5 ngày cuối tháng 2, có thời điểm người tuổi Tuất có nhiều cơ hội kiếm tiền và thành danh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 5 ngày cuối tháng 2, có thời điểm người tuổi Tuất được sự tương trợ của Lưu niên đại vận, có nhiều cát tinh chiếu mệnh, xuất hiện nhiều cơ hội kiếm tiền và thành danh. Chính vì thế, cuộc sống của tuổi Tuất hứa hẹn sự thảnh thơi, đón nhận nhiều tin vui liên tiếp về sự nghiệp và tài lộc.

Bên cạnh đó, theo tử vi tháng 2, bản mệnh liên tục được những sao chủ về đào hoa như Hồng Loan, Hàm Trì, Bách Việt... chiếu mệnh, vận đào hoa theo đó cũng vượng dần lên, nhân duyên vô cùng lý tưởng, không khó để tìm được nửa kia ưng ý và sống với nhau tới đầu bạc răng long.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.