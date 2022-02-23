Sau ngày 24/2, thị phi bủa vây khắp chốn, 3 con giáp này gặp toàn vận rủi, xui xẻo kề cận, tiểu nhân quấy phá, công danh thụt lùi

Tâm linh - Tử vi 23/02/2022 17:30

Tử vi 12 con giáp cho thấy, vận xui đeo bám không ngừng, 3 con giáp này cần đặc biệt cẩn trọng với những người xung quanh, đặc biệt là những ai thường hay ganh ghét để đề phòng tiểu nhân và hao hụt tài sản.

Tuổi Thân

Sau ngày 24/2, người tuổi Thân phải trải qua nhiều vướng mắc, trong đó, chuyện tình cảm là một trong những vấn đề lớn. Người đã lập gia đình phải trải qua mâu thuẫn triền miên khiến bạn nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là buông xuôi. Có thể hành động của bạn lại đang vô tình tạo điều kiện cho kẻ thứ ba chen chân vào đấy.

Bên cạnh đó, sự nghiệp của bản mệnh phát triển không mấy ổn định sau ngày 24/2. Có nhiều khi bạn tưởng mình đang thuận lợi nhưng lại có rắc rối bất ngờ xảy đến. Thời điểm này, bạn cần giữ trạng thái tinh thần ổn định, đừng vội đầu hàng trước khó khăn, bởi biết đâu quý nhân sẽ đến trợ giúp bạn lúc bạn không ngờ tới nhất?

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Tuổi Mão là con giáp gặp họa tiểu nhân sau ngày 24/2 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp gặp họa tiểu nhân sau ngày 24/2 theo tử vi 12 con giáp. Thị phi bủa vây, nếu không cẩn trọng kẻ xấu sẽ nhân cơ hội này nhằm hạ uy tín của bản mệnh, bao công sức xây dựng trong phút chốc tan biến như bọt biển.

Lời khuyên dành cho tuổi Mão là trong lúc này, hãy thật bình tĩnh, suy tính lại tất cả mọi chuyện và nghĩ theo chiều hướng tích cực. Có như vậy, tinh thần mới có thể thoải mái, vận xui cũng theo đó mà biến mất.

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Sau ngày 24/2, đường quan lộ của con giáp này sẽ chững lại - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất có một nhược điểm rất lớn, đó là sự do dự, thiếu quyết đoán khi làm việc. Điều đó khiến cho bản mệnh để lỡ nhiều cơ hội tốt để phát triển bản thân cũng như thăng tiến trong công việc.

Sau ngày 24/2, đường quan lộ của con giáp này sẽ chững lại. Bị tiểu nhân phá rối, công việc ảnh hưởng, Tuất cũng gặp khó khăn cả về tài vận. Thời điểm này, người tuổi Tuất không nên bỏ tiền đầu tư hay mở rộng công việc làm ăn. Đây không phải thời điểm lý tưởng để phát triển kinh doanh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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