Bắt đầu từ ngày mai (3/10), 3 tuổi cá chép hóa Rồng 'xoay ngược tình thế' biến hung thành cát, giàu sang sung túc không ai sánh bằng

Con giáp tuổi Thìn ham học hỏi, chăm chút ngoại hình, trau dồi kỹ năng. Vì vậy, họ dần vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để đạt được mục tiêu đã đề ra. Bắt đầu từ ngày mai (3/10), con giáp tuổi Thìn gặp nhiều may mắn.

Tuổi Mùi

Các chuyên gia phong thủy cho hay, những người tuổi Mùi là con giáp có dũng khí xông pha, tính cạnh tranh cao, luôn dũng cảm đối mặt với khó khăn, thử thách. Con giáp này không chỉ có chính kiến riêng mà luôn kiên trì với các mục tiêu mình đặt ra. Ngoài ra, với sự nhiệt tình và đáng tin cậy, nếu trở thành sếp, bản mệnh sẽ là một vị sếp rất thu hút.

Thời điểm tài vận này, những người tuổi Mùi có Tam Hợp cục, lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu nên công việc thăng tiến mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ ngày mai (3/10), những người tuổi Mùi sẽ phát huy tối đa khả năng thuyết phục đối tác trong công việc của mình một cách xuất sắc. Bên cạnh đó, con giáp này còn được nhiều quý nhân giúp đỡ. Chính vì thế, tài vận, kinh tế của tuổi Mùi trong những ngày sắp tới sẽ cực kì bùng nổ và tích cực.

Thời điểm tài vận này, những người tuổi Mùi có Tam Hợp cục, lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu nên công việc thăng tiến mạnh. Bản mệnh hứa hẹn sẽ có tài lộc nở rộ, sống một cuộc sống giàu sang không phải lo nghĩ gì vê chuyện tiền nong.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân mang nét tính cách hướng ngoại, cứng cỏi không thỏa hiệp. Họ giàu nhiệt huyết, lạc quan, có chí tiến thủ, giỏi thích nghi với hoàn cảnh. Người tuổi này mạnh mẽ, giữ tinh thần lạc quan trước mỗi khó khăn.

Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được nhiều khách hàng, buôn may bán đắt, thu lợi nhuận lớn - Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ ngày mai (3/10), con giáp tuổi Thân nhận nhiều điều may trong cuộc sống cũng như công việc. Nhờ can đảm, dám nghĩ dám làm, họ chớp lấy cơ hội phù hợp với bản thân. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được nhiều khách hàng, buôn may bán đắt, thu lợi nhuận lớn.

Trong khi đó, những người gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ. Con giáp tuổi Thân thi cử cũng đạt kết quả cao. Trong khi đó với một số người có gia đình cũng có tin vui mang thai, sinh con.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.