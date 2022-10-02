Từ ngày 3/10 đến ngày 6/10, 'chia tay nghèo khổ', 3 con giáp được Ngọc Hoàng chốt sổ gọi tên ban lộc, tiền nhét chật két, sự nghiệp thăng tiến, nhà lầu xe sang có đủ, đứng trên đỉnh giàu sang

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 09:30

Từ ngày 3/10 đến ngày 6/10, con giáp sau sẽ bất ngờ gặp được hỷ sự, và tài vận sẽ đến từ những nơi họ không bao giờ nghĩ đến.

 Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp có dũng khí xông pha, tính cạnh tranh cao, luôn dũng cảm đối mặt với khó khăn, thử thách. Họ không chỉ có chính kiến riêng mà luôn kiên trì với các mục tiêu mình đặt ra. Ngoài ra, với sự nhiệt tình và đáng tin cậy, nếu trở thành sếp, tuổi Mùi sẽ là một vị sếp rất thu hút.

Từ ngày 3/10 đến ngày 6/10, tuổi Mùi sẽ phát huy tối đa khả năng thuyết phục đối tác trong công việc của mình một cách xuất sắc. Bên cạnh đó, họ còn được nhiều quý nhân giúp đỡ. Chính vì thế, tài vận, kinh tế của tuổi Mùi trong những ngày sắp tới sẽ cực kì bùng nổ và tích cực. Con giáp tuổi này kiếm tiền giỏi, lại biết đầu tư tài chính nên tiền bạc cứ ào ào chảy vào túi.

Từ ngày 3/10 đến ngày 6/10, 'chia tay nghèo khổ', 3 con giáp được Ngọc Hoàng chốt sổ gọi tên ban lộc, tiền nhét chật két, sự nghiệp thăng tiến, nhà lầu xe sang có đủ, đứng trên đỉnh giàu sang - Ảnh 1
 Chính vì thế, tài vận, kinh tế của tuổi Mùi trong những ngày sắp tới sẽ cực kì bùng nổ và tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần được biết đến với tính cách mạnh mẽ, thái độ lạc quan. Người tuổi này sống nhân nghĩa nên về sau ắt nhận được phước lành. Con giáp tuổi Dần sống có lý tưởng, biết nắm bắt đúng thời cơ. Họ có thể vượt qua khó khăn, đồng thời xoay chuyển tình thế một cách dễ dàng.

 

Trong 4 ngày tới, vận thế của người tuổi Dần ngày càng được cải thiện. Người tuổi này nếu đang thất nghiệp sẽ tìm được công việc phù hợp với năng lực của bản thân. Người đi xa cũng có tin về. Những người làm kinh doanh thì sau thời gian chịu lỗ cũng đã bắt đầu có lời. Nhờ không ngừng nỗ lực, vươn lên, con giáp này vượt qua được khó khăn, đạt được thành tựu nhất định.

Từ ngày 3/10 đến ngày 6/10, 'chia tay nghèo khổ', 3 con giáp được Ngọc Hoàng chốt sổ gọi tên ban lộc, tiền nhét chật két, sự nghiệp thăng tiến, nhà lầu xe sang có đủ, đứng trên đỉnh giàu sang - Ảnh 2
 Người đi xa cũng có tin về. Những người làm kinh doanh thì sau thời gian chịu lỗ cũng đã bắt đầu có lời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ thường được biết đến với tính cách năng động, nhiệt tình, có thể xoay chuyển tình thế. Dù đối mặt với những khó khăn, thử thách, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh. Họ giỏi giao tiếp, hiểu được tầm quan trọng của sự kết nối giữa con người với nhau. Chính vì thế mà người tuổi Ngọ có nhiều bạn bè và những mối quan hệ hữu hảo.

Từ ngày 3/10 đến ngày 6/10, 'chia tay nghèo khổ', 3 con giáp được Ngọc Hoàng chốt sổ gọi tên ban lộc, tiền nhét chật két, sự nghiệp thăng tiến, nhà lầu xe sang có đủ, đứng trên đỉnh giàu sang - Ảnh 3
Trong khi đó người làm kinh doanh cũng tiếp cận với nhiều khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên - Ảnh minh họa: Internet

 

4 ngày tới, con giáp tuổi Ngọ được dự báo sẽ có thu nhập rủng rỉnh. Cuộc sống của họ sung túc hơn trước, khiến người khác phải ghen tỵ. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên công việc ngày càng khởi sắc.

Người muốn chuyển việc cũng được bạn bè giới thiệu chỗ làm mới. Trong khi đó người làm kinh doanh cũng tiếp cận với nhiều khách hàng, doanh số nhờ đó cũng tăng lên. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, sự nghiệp ngày càng phất lên, thu nhập dồi dào hơn trước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 tuổi trúng số độc đắc trong 2 ngày tới (3/10 - 4/10), tiền nhét đầy ví, vàng bạc ầm ầm kéo vào nhà, thành công bứt phá như rồng vàng

3 tuổi trúng số độc đắc trong 2 ngày tới (3/10 - 4/10), tiền nhét đầy ví, vàng bạc ầm ầm kéo vào nhà, thành công bứt phá như rồng vàng

Tử vi có nói, 2 ngày tới sẽ có 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, sự nghiệp lên hương, ước gì được nấy. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh tự khắc trở nên giàu có và thành công.

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