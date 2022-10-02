Vào lúc 16h30 chiều mai (3/10/2022), 3 con giáp giàu hơn Thần Tài, tài vận bừng sáng, làm ăn tấn tới, chính thức hết khổ, dễ dàng sở hữu nhà xe trong tay

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 07:25

Vào lúc 16h30 chiều mai (3/10/2022), 3 con giáp sau sở hữu trong tay khối tài sản có giá trị nhờ trúng vé số độc đắc.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý rất tài năng, cá tính và luôn biết cách làm bản thân trở nên nổi bật. Họ là người đầy cá tính và luôn nổi bật. Con giáp tuổi Tý luôn khẳng định mình là phiên bản tốt nhất của bản thân và tôn trọng những suy nghĩ và ý tưởng của bản thân. Tất nhiên, họ là người lạc quan, năng nổ và tràn đầy năng lượng.

 

Vào lúc 16h30 chiều mai (3/10/2022), 3 con giáp giàu hơn Thần Tài, tài vận bừng sáng, làm ăn tấn tới, chính thức hết khổ, dễ dàng sở hữu nhà xe trong tay - Ảnh 1
Người tuổi này nhận nhiều tin vui, vạn sự như ý. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ sẽ có cả danh lẫn tài - Ảnh minh họa: Internet

Vào lúc 16h30 chiều mai, may mắn sẽ gõ cửa nhà người tuổi Tý. Con giáp này có cuộc sống an yên, có quý nhân phù trợ. Người tuổi này nhận nhiều tin vui, vạn sự như ý. Con giáp tuổi này làm việc chăm chỉ sẽ có cả danh lẫn tài. Họ sẽ sớm đạt được thành công trong công việc.

Người làm công sẽ được thăng chức. Trong khi những người làm kinh doanh cũng hái ra tài lộc. Con giáp này là dám nghĩ dám làm và nói được làm được. Người tuổi này cũng rất hào phóng, sòng phẳng nên họ được nhiều người yêu mến. Nếu cố gắng, nỗ lực, con giáp này sẽ thu về thành quả như mong đợi.

Tuổi Mão 

Người tuổi Mão là những người chu đáo, tỉ mỉ trong công việc và tinh tế trong cách cư xử. Là người cẩn trọng, nghiêm túc nên bạn rất ít khi mắc sai lầm. “Chậm nhưng chắc”, đó chính là những từ để miêu tả về sự nghiệp của con giáp này.

Vào lúc 16h30 chiều mai (3/10/2022), 3 con giáp giàu hơn Thần Tài, tài vận bừng sáng, làm ăn tấn tới, chính thức hết khổ, dễ dàng sở hữu nhà xe trong tay - Ảnh 2
Ngoài thu nhập từ nghề chính, bạn cũng có thể có được các khoản thu không nhỏ từ nghề tay trái hoặc các công việc thời vụ - Ảnh minh họa: Internet

Thành công đến với bạn có thể chậm nhưng bền. Vào lúc 16h30 chiều mai, người tuổi Mão liên tục được Thần Tài phù hộ, công việc, gặp nhiều may mắn, lộc tài tăng tiến. Ngoài thu nhập từ nghề chính, bạn cũng có thể có được các khoản thu không nhỏ từ nghề tay trái hoặc các công việc thời vụ.

Nhờ có sự giúp đỡ của các quý nhân, người tuổi Mão có thể dễ dàng vượt qua các vấn đề ở nơi làm việc. Tích lũy được một khoản tiền rủng rẻng, đây cũng là thời điểm con giáp này có thể tậu về được những tài sản có giá trị về cho bản thân và gia đình.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn là con giáp tài giỏi, sáng suốt nhất trong số 12 chòm sao. Không những thế, con giáp này còn có con mắt nhìn xa trông rộng, có thể dự đoán được sự việc trong tương lai gần.

Vào lúc 16h30 chiều mai (3/10/2022), 3 con giáp giàu hơn Thần Tài, tài vận bừng sáng, làm ăn tấn tới, chính thức hết khổ, dễ dàng sở hữu nhà xe trong tay - Ảnh 3
Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tạo điều kiện phát huy tài năng - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, con giáp này thể hiện rõ được tinh thần trách nhiệm. Họ là người dám nghĩ, dám làm, không dễ dàng gì bỏ cuộc dễ dàng. Người tuổi Thìn không dễ dàng gì để khó khăn quật ngã.

 

Vào lúc 16h30 chiều mai, con giáp tuổi Thìn được quý nhân phù trợ nên tài vận của họ vượng hơn thấy rõ. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng, tạo điều kiện phát huy tài năng. Sự nghiệp của họ nhờ đó cũng dần nâng lên một tầm cao mới. Họ cũng cần chuẩn bị tinh thần và thể lực cho một chuyến đi công tác trong tương lai gần. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ 16 giờ chiều ngày mai (2/10), 3 con giáp lội ngược dòng vươn lên tỏa sáng, thành công vang danh, vàng bạc phủ phê, tha hồ tận hưởng niềm vui vinh sủng

Kể từ 16 giờ chiều ngày mai (2/10), 3 con giáp lội ngược dòng vươn lên tỏa sáng, thành công vang danh, vàng bạc phủ phê, tha hồ tận hưởng niềm vui vinh sủng

Tử vi cho biết, kể từ 16 giờ chiều ngày mai (2/10), những con giáp dưới đây sẽ vô cùng thuận lợi may mắn trên con đường công danh, tài lộc của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp 3 con giáp con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 5 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 6 giờ 20 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 6 giờ 50 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 8 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 8 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới