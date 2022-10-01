Kể từ 16 giờ chiều ngày mai (2/10), 3 con giáp lội ngược dòng vươn lên tỏa sáng, thành công vang danh, vàng bạc phủ phê, tha hồ tận hưởng niềm vui vinh sủng

Người tuổi Thân sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Cộng thêm việc được quý nhân hỗ trợ, gia đình tiếp sức nên đời Thân chưa bao giờ phải chịu khổ. Vậy nhưng, thay vì an phận với kiếp cậu ấm cô chiêu con giáp này lại có tham vọng tự khẳng định chính mình.

Càng quyết chí làm ăn, càng tập trung kiếm tiền Thân càng nhanh chóng vươn lên trong cuộc sống. Ngoài sở hữu nhà xe, số dư chục con số con giáp này còn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ấm êm hiếm ai bì kịp. Càng về sau vận họ càng giàu sang, sung túc, thoải mái tận hưởng cuộc sống trong nhung lụa.

Họ không chấp nhận việc sống bám mẹ cha, càng không ỷ lại vào tài sản của gia đình. Cứ miệt mài lao động, từng bước lập nghiệp chính là con đường mà con giáp này lựa chọn. Sau những chông gai, khó khăn thì vào 16 giờ ngày mai bản mệnh sẽ được hái trái ngọt đời mình.

Cứ miệt mài lao động, từng bước lập nghiệp chính là con đường mà con giáp này lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, tháng 10 này hứa hẹn là khoảng thời gian tuổi Tỵ có nhiều sự biến chuyển tích cực trong sự nghiệp. Đây là lúc để con giáp này tập trung phát triển bản thân và thể hiện năng lực của mình.

Mọi việc trở nên thuận lợi hơn, từ các mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp tới chuyện công việc, hợp đồng, hợp tác - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, vào 16 giờ chiều ngày mai, người tuổi Tỵ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Mọi việc trở nên thuận lợi hơn, từ các mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp tới chuyện công việc, hợp đồng, hợp tác.

Những thách thức đang chờ đợi phía trước song đừng quên trong đó cũng ẩn chứa nhiều cơ hội. Lúc khởi đầu sẽ khó tránh khỏi bỡ ngỡ nhưng hãy cứ bước tiếp và tin tưởng vào bản thân mình, tuổi Mão sẽ giành được thành quả xứng đáng. Bản mệnh có thể nhận được sự giúp đỡ từ phía đồng nghiệp. Hãy trân trọng sự giúp đỡ đó và giúp đỡ mọi người khi có khả năng.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp thông minh, khéo léo. Họ yêu thích cái mới, hợp với các ngành nghề sáng tạo. Vào 16 giờ chiều mai, người tuổi Mùi đổi vận ngoạn mục, sự nghiệp khởi sắc.

Nếu là người còn đi học thì thi đâu đậu đó, thành tích cao chót vót. Người đi làm chỉ cần hăng say phấn đấu, thành công sẽ đến nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi tiếp nhận công việc mới. Nếu là người còn đi học thì thi đâu đậu đó, thành tích cao chót vót. Người đi làm chỉ cần hăng say phấn đấu, thành công sẽ đến nhanh.

Họ ăn nên làm ra, buôn may bán đắt, thăng tiến vượt bậc. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì tuổi Mùi cũng kiếm được bộn tiền, gom được món tiền cực hậu hĩnh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.