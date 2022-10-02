3 tuổi trúng số độc đắc trong 2 ngày tới (3/10 - 4/10), tiền nhét đầy ví, vàng bạc ầm ầm kéo vào nhà, thành công bứt phá như rồng vàng

Tâm linh - Tử vi 02/10/2022 08:45

Tử vi có nói, 2 ngày tới sẽ có 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, sự nghiệp lên hương, ước gì được nấy. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bản mệnh tự khắc trở nên giàu có và thành công.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn tài năng, cầu tiến, có tầm nhìn xa trông rộng. Con giáp này thường giữ được bình tĩnh, suy xét mọi chuyện một cách kỹ lưỡng nên rất ít khi mắc sai lầm. Người tuổi Thìn dễ dàng giành được sự ưu ái của mọi người.

3 tuổi trúng số độc đắc trong 2 ngày tới (3/10 - 4/10), tiền nhét đầy ví, vàng bạc ầm ầm kéo vào nhà, thành công bứt phá như rồng vàng - Ảnh 1
Không những thế, con giáp này gặp được những người bạn, những đối tác làm ăn uy tín nên công việc ngày càng khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

 

Con giáp tuổi Thìn ham học hỏi, chăm chút ngoại hình, trau dồi kỹ năng. Vì vậy, họ dần vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để đạt được mục tiêu đã đề ra. Từ ngày 3/10 - 4/10, con giáp tuổi Thìn gặp nhiều may mắn.

Họ có quý nhân đến nhà, nhận nhiều cơ hội phát triển khả năng của bản thân. Người tuổi này kiếm tiền bằng nhiều cách. Cuộc sống của họ ngày càng sung túc. Không những thế, con giáp này gặp được những người bạn, những đối tác làm ăn uy tín nên công việc ngày càng khởi sắc.

Tuổi Mùi 

Người tuổi Mùi được biết đến là những người có đầu óc, có tầm nhìn trong đầu tư, kinh doanh. Ngoài ra, bạn là con giáp tốt bụng, quảng giao, biết cách duy trì mối quan hệ tốt với mọi người. Trong 2 ngày tới (3, 4/10), qua những mối quan hệ, người tuổi Mùi gặp được cơ hội kinh doanh, làm ăn phát tài, phát lộc.

3 tuổi trúng số độc đắc trong 2 ngày tới (3/10 - 4/10), tiền nhét đầy ví, vàng bạc ầm ầm kéo vào nhà, thành công bứt phá như rồng vàng - Ảnh 2
Biết nắm bắt cơ hội đầu tư làm giàu, người tuổi Mùi sẽ có những bước bứt phá ngoạn mục trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Với những người làm công ăn lương, bạn sẽ nhận được quyết định thăng chức hoặc được điều chuyển về vị trí phù hợp với khả năng. Biết nắm bắt cơ hội đầu tư làm giàu, người tuổi Mùi sẽ có những bước bứt phá ngoạn mục trong sự nghiệp. Bạn có cơ hội mua được những khối tài sản, bất động sản giá trị mà bạn đã lên kế hoạch từ lâu.

Con giáp này hứa hẹn thời gian tới, dù là trong tình duyên hay sự nghiệp thì họ cũng luôn gặp được may mắn. Con giáp tuổi này vượng vận quý nhân, có nhiều người yêu mến, săn đón.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu tính cách rất ổn định, điềm đạm, đáng tin cậy. Họ làm việc gì cũng kiên nhẫn, điềm đạm chứ không bốc đồng. Trước khi làm bất cứ việc gì, con giáp này đều lên kế hoạch đầy đủ chứ không nóng vội. 

3 tuổi trúng số độc đắc trong 2 ngày tới (3/10 - 4/10), tiền nhét đầy ví, vàng bạc ầm ầm kéo vào nhà, thành công bứt phá như rồng vàng - Ảnh 3
Chính bởi vậy mà con giáp này từng bước gặt hái được thành công như mong đợi, khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày 3/10 và 4/10, người tuổi Sửu có phúc lộc dồi dào. Sự nghiệp của họ ngày càng hưng vượng. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên nhận được thêm cơ hội phát triển khả năng. Người tuổi này cần chăm chỉ, nỗ lực và tập trung hơn trong công việc thì ắt sẽ nhận được thành quả.

Trong kinh doanh, họ gặp gỡ được đối tác đáng tin cậy, từng bước chứng tỏ được cái tài, cái tâm của mình. Chính bởi vậy mà con giáp này từng bước gặt hái được thành công như mong đợi, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ 16 giờ chiều ngày mai (2/10), 3 con giáp lội ngược dòng vươn lên tỏa sáng, thành công vang danh, vàng bạc phủ phê, tha hồ tận hưởng niềm vui vinh sủng

Kể từ 16 giờ chiều ngày mai (2/10), 3 con giáp lội ngược dòng vươn lên tỏa sáng, thành công vang danh, vàng bạc phủ phê, tha hồ tận hưởng niềm vui vinh sủng

Tử vi cho biết, kể từ 16 giờ chiều ngày mai (2/10), những con giáp dưới đây sẽ vô cùng thuận lợi may mắn trên con đường công danh, tài lộc của mình.

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