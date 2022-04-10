Mọi chuyện nếu như có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ 2, tình cảm khổ đau cũng như vậy. Cho nên với Bạch Dương, một lần nếm trải tổn thương tình cảm là quá đủ rồi.

Hơn nữa, tính cách phóng khoáng, thẳng thắn và cũng có phần nóng nảy trời sinh khiến chòm sao này làm gì cũng muốn "đánh nhanh rút gọn". Trong chuyện tình cảm cũng vậy.

Sau lần đó, họ sẽ thu lại hết những cảm xúc thừa thãi của mình, vừa để tránh lãng phí thời gian vừa để tránh cho bản thân chuốc lấy đau khổ lần nữa.

Đó là lý do Dương Dương chỉ muốn trải qua một mối tình mà thôi. Nếu có lần thứ 2 chịu đựng giày vò vì tình cảm như vậy nữa, có lẽ những chú Cừu sẽ sợ yêu cả đời mất. Liệu bạn có phải chòm sao dễ bị tổn thương vì cho đi quá nhiều trong tình yêu?

Kim Ngưu: 6 mối tình

Với một người "chậm tiêu" và cứng nhắc như Kim Ngưu, có lẽ dù có trải qua tận 3 lần giày vò trong tình cảm, chỉ cần không quá mức chịu đựng, thì họ vẫn cho rằng đó là những trải nghiệm đẹp đẽ trong tình yêu.

Đến lần yêu thứ 4 mà tình cảm vẫn không thành, Ngưu Nhi mới dần nhận ra điều bất thường ở đây. Nhưng cũng chỉ là lờ mờ nghĩ đến mà thôi, phải thêm 2 lần nữa, tức là qua 6 mối tình, những chú Trâu trì độn mới thật sự hiểu rằng vấn đề có lẽ nằm ở phía mình.

Với Kim Ngưu, trong tình cảm thì yêu thôi chưa đủ mà còn phải chứa đựng sự cảm thông, quan tâm và chia sẻ từ hai phía. Mặc dù không quá kén chọn nhưng tình yêu thật sự lại hiếm khi rơi trúng họ.

Cho nên những người từng nảy sinh tình cảm với chòm sao này đều có chung cảm nhận rằng, ban đầu có thiện cảm cũng vì sự chân thành, tốt tính của Kim Ngưu. Nhưng lâu dần, nhất là trải qua mấy cuộc cãi vã mới nhận ra thực ra Ngưu Nhi là kẻ vô cùng cứng đầu, bảo thủ và khó thuyết phục.

Dù vậy, với Kim Ngưu thì “chậm mà chắc”, họ không ngại việc đổ vỡ nhiều lần để đầu tư tình cảm của mình vào đúng người.

Song Tử: Lần nào cũng là tình đầu

Những người thuộc chòm sao Song Tử khá thông minh, nắm được thế mạnh của bản thân, nhất là khả năng giao tiếp. Như một bản năng, Song Tử có thể khiến bất kì người khác giới nào khi tiếp xúc đều có ấn tượng tốt với họ.

Cũng chính vì quá khéo ăn khéo nói, lại thân thiện mà Song Song thường chịu điều tiếng là lăng nhăng, đào hoa.

Quả thực, Song Tử rất khó để tập trung vào một người duy nhất. Họ rất dễ bị phân tâm và thu hút bởi yếu tố bên ngoài. Cho nên những mối tình của chòm sao này có lẽ đủ để viết thành tiểu thuyết dài tập, nhưng nếu hỏi số người họ yêu thật lòng là bao nhiêu thì có lẽ không ai đoán được kể cả họ.

Nhưng nguyên nhân chính khiến Song Tử yêu nhiều là bởi cái tính thất thường, sớm nắng chiều mưa của họ.

Ở bên cạnh cung hoàng đạo này, điều khó chịu nhất đồng thời cũng dễ chịu nhất là việc bạn có thể thoải mái là chính mình bởi Song Tử không phải người để ý quá chi tiết. Nhưng rõ ràng đang vui là vậy, một phút sau Song Tử có thể lập tức "trở mặt" bỏ rơi bạn mà chẳng vì một lý do cụ thể nào.

Yêu ai cũng vậy, khi yêu Song Tử vẫn sẽ yêu hết lòng, chung thủy với người mình yêu nhưng ngay sau đó có thể nói chia tay rất đột ngột vì... hết hứng yêu.

Cự Giải: N mối tình

Số mối tình của 12 cung hoàng đạo là bao nhiêu trước khi chạm đến tình yêu đích thực của đời mình? Với Cự Giải, con số thật khó mà xác định được.

Giải Giải thuộc tuýp người giỏi nhẫn nại. Cho dù đối phương có là người thế nào, có làm ra điều gì, Cự Giải cũng vẫn sẽ kiên trì và nhẫn nhịn đến tận cùng.

Sự tinh tế và quan tâm giúp họ rất được lòng người khác phái, tuy nhiên, tình cảm của họ lại khó mà bền lâu dù cảm xúc rung động ban đầu không nhỏ.

Thực chất, nội tâm của Giải Nhi không hề đơn giản như nhiều người vẫn nghĩ, thậm chí nó còn rất phức tạp và trầm lắng khiến người khác dù muốn bước chân vào thế giới của những chú Cua cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu hay đi thế nào.

Cự Giải có thể chiều chuộng, nhẫn nhịn người yêu trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nhưng họ khiến nửa kia cảm thấy tình yêu của Cự Giải cũng chỉ có thế thôi, nó luôn thiếu một thứ gì đó.

Dần dà, người ấy cảm thấy cô đơn trong chính cuộc tình của mình cho dù người ngoài có nhận xét Cự Giải là một người tình hoàn hảo ra sao.

Vì thế, tình yêu của chòm sao này tan vỡ không phải vì khổ đau do hai bên gây ra cho nhau, mà vì sự cô đơn châm chiếm. Khi đó, Giải Giải thà cô đơn còn hơn là bị giày vò.

Sư Tử: 2 mối tình

Sư Tử thuộc nhóm Lửa, vô cùng nóng tính, luôn nhiệt thành và cũng rất dễ bị tổn thương trong tình cảm. Chòm sao này có những quy tắc riêng của mình trong tình yêu, dù người đó là ai nhất định phải tuân theo được quy tắc đó thì tình cảm mới bền lâu được.

Nói vậy không có nghĩa các Sư Tử bảo thủ và gia trưởng đâu nhé. Điều đó chỉ vì để tránh tổn thương và... không đúng đối tượng mà thôi.

Nguyên tắc hàng đầu của Sư Tử không gì khác chính là tôn trọng danh dự của họ. Cho nên chỉ một lần đổ vỡ tình cảm cũng có thể tổn hại nghiêm trọng tới tôn nghiêm của chòm sao này.

Khi Sư Tử yêu bạn, điều đó có nghĩa họ rất coi trọng bạn. Nhưng nếu bạn không trân trọng tình cảm đó của Sư Tử, sẽ không bao giờ cung hoàng đạo này cho bạn cơ hội thứ hai khi trước đó bạn đã chà đạp lên sĩ diện của họ.

Nhưng chính vì quá coi trọng bản thân, đôi lúc Sư Tử không quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của người khác nên chuyện tình cảm của họ phải đổ vỡ đến lần thứ 2 thì Sư Tử mới chịu nhìn thẳng vào vấn đề và thay đổi bản thân.

Xử Nữ: 4 mối tình

Khi yêu một ai đó, cuộc tình đầu tiên đổ vỡ, Xử Nữ gần như có thể quên sạch nguyên nhân, quá trình và kết quả của lần đó.

Lần thứ hai yêu nhưng không thành, Xử Nhi bắt đầu suy nghĩ đến lý do vì sao hai người lại chia tay, sau đó rơi vào tự trách bản thân sâu sắc, cho rằng nguyên nhân có thể bắt nguồn từ phía mình.

Lần thứ ba đổ vỡ, Xử Nữ đã có thể giữ được tỉnh táo và bình tĩnh, suy nghĩ xem vấn đề có phải do nửa kia gây ra không. Lúc cần thiết, họ có thể trao đổi với bạn bè để đảm bảo tính khách quan.

Nhưng đến lần thứ 4, dù nguyên nhân là gì đi nữa, kết quả chỉ có một, kết thúc quan hệ luôn tại đây.

Là một trong số những chòm sao đặt nặng tình cảm nên tình duyên thường là rất lận đận, sau những lần đổ vỡ, càng về những mối tình sau này càng khiến Xử Nhi thêm cẩn trọng. Chẳng ai cứ mãi đi vào vết xe đổ sau khi đã nhận ra nguyên nhân đến từ đâu phải không? Bạn có biết làm như thế nào để 12 chòm sao gặp được tình yêu đích thực của đời mình?

Thiên Bình: 5 mối tình

Nổi tiếng đào hoa nhưng tình yêu của họ chẳng đi đến đâu. Thiên Bình cũng không rõ ràng trong chuyện tình cảm nên dễ gây hiểu lầm với người khác, rốt cuộc thì "ngày lắm mối, tối nằm không".

Lại thêm tính cách hay do dự, lười biếng của Thiên Bình được giữ lại trọn vẹn trong chuyện tình cảm của họ. Khi yêu, cung hoàng đạo này khá thiếu quyết đoán. Họ thường khó đưa ra quyết định rõ ràng nên dẫn đến việc yêu lầm, yêu lại, lại yêu lầm.

Nhiều khi biết rõ tình cảm đó không đi đến đâu nhưng Thiên Thiên vẫn cứ đâm đầu vào bằng được. Chỉ khi thật sự nếm trải đau khổ thì họ mới chịu quay đầu lại, để rồi lại tự gặm nhấm nỗi đau một mình và mất một thời gian rất lâu để hồi phục.

Những tưởng tổn thương 1, 2 lần thì cung hoàng đạo này sẽ rút kinh nghiệm cho bản thân. Song đến những cuộc tình sau thì Thiên Bình vẫn mù quáng như vậy, chỉ cần rung động là quên sạch những trải nghiệm đau thương trước đó.

Và có lẽ phải trải qua tận 5 lần đổ vỡ mới đủ để Thiên Bình hiểu họ cần gì, muốn gì. Những lần yêu sau có thể vẫn vui và đẹp, nhưng kết quả với họ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Thiên Thiên coi trọng quá trình hơn là kết quả.

Hổ Cáp: 1 mối tình

Hổ Cáp là người khá khó tính trong tình yêu. Họ không dễ yêu, nhưng một khi đã yêu thì rất hết lòng và đôi khi tình yêu của Cáp Nhi khiến người khác cảm thấy khá cực đoan.

Quan điểm tình yêu của chòm sao này rất rõ ràng, yêu là yêu, không yêu thì kể cả làm bạn cũng miễn để tránh hai bên đều lúng túng mỗi lần đụng mặt.

Trong tình cảm, Cáp Nhi có khả năng nhẫn nhịn tuyệt vời, dẫu có chuyện gì xảy ra, để bảo vệ tình yêu đó họ vẫn sẵn sàng bỏ qua để vun vén tình cảm của cả hai.

Nhưng nếu cho rằng Hổ Cáp giỏi nhẫn nhịn, bạn có thể thoải mái trêu đùa với tình cảm của cung hoàng đạo này thì bạn lầm to rồi. Đừng quên rằng Cáp Nhi nếu đã tuyệt tình sẽ cực kỳ đáng sợ.

Khi đó, họ sẽ coi như tất cả chưa từng xảy ra, ngược lại hoàn toàn với dáng vẻ yêu đến quặn thắt cả tâm can khi tình còn dang dở.

Khi tình cảm đã đến bờ vực đổ vỡ, Hổ Cáp sẽ chấm dứt rất dứt khoát, vừa để tránh đêm dài lắm mộng, vừa là để cả hai nhanh chóng tìm hạnh phúc riêng của mình thay vì giày vò nhau. Thâm tình nhưng cũng tuyệt tình chính là tính cách của chòm sao này trong tình yêu.

Nhân Mã: Không thể xác định

Nhân Mã là một trong những cung hoàng đạo khó nắm bắt bậc nhất. Với họ, chỉ có tự do là điều mà họ luôn muốn theo đuổi cả đời. Mã Nhi ghét nhất là bị trói buộc ở một chỗ.

Đây có thể là lý do khiến chòm sao này có phần "sợ yêu" vì sợ đánh mất tự do. Nhân Mã thật không thể hiểu được vì sao có những người sẵn sàng tự làm tổn thương bản thân, đánh mất chính mình chỉ vì một thứ phù phiếm như tình yêu.

Cho nên để giữ vững niềm vui, tinh thần lạc quan và sự tự do quý giá của mình, Mã Nhi thà cô đơn cả đời còn hơn.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Nhân Mã rồi sẽ đến lúc rung động con tim và chỉ muốn trút hết vốn liếng trái tim để yêu dù có nhận lại đau thương.

Nhưng không ai rõ đó là khi nào, với ai, điều kiện gì và như thế nào để có được tình cảm đó.

Cho nên khi yêu chòm sao này, bạn chắc chắn phải chuẩn bị tâm lý sẽ yêu một người luôn bay nhảy tự do, không chịu trói buộc.

Ma Kết: 2,5 mối tình

Ma Kết là những người rất coi trọng quy tắc, dù là trong cuộc sống, công việc hay kể cả trong chuyện tình cảm.

Cho nên dù là lần rung động thứ mấy, tình cảm mà Kết Kết trao đi đều là chân thành và rất thật thà. Khi một Ma Kết nói yêu bạn, tức là họ đã coi bạn là một phần quan trọng trong kế hoạch tương lai của mình.

Thế nhưng như bao người khác, tình đầu thường khó thành, từ lần thứ hai Ma Kết bắt đầu học được cách giữ lại chút gì đó cho riêng mình thì tình yêu của họ mới có thể đem lại kết quả.

Song phải đến lần thứ 3, khi đã tự trang bị những bài học xương máu cho bản thân, chòm sao này mới học được cách yêu bớt tổn thương nhiều hơn. Lần này, trước khi tình cảm đổ vỡ, họ sẽ tìm được cách cứu vãn kịp thời và không để vuột mất hạnh phúc lần nào nữa.

Tình yêu của Ma Kết không chỉ đơn thuần là ở cạnh một người mà phải làm người ta hạnh phúc. Đâu là cách 12 chòm sao quên đi tình cũ, bước qua tổn thương.

Bảo Bình: 3 mối tình

Trong tình yêu, Bảo Bình rất coi trọng cảm xúc, chỉ cần cảm xúc không còn thì tình yêu cũng hết.

Người ta thường nói, xây dựng một điều gì đó thường khó khăn hơn là bỏ nó đi, việc để Bảo Bình rung động là vô cùng khó khăn, nên Bảo Bình cũng cố gắng để tình yêu của mình dài lâu thêm một chút.

Song khi yêu, Bảo Bảo trở nên rất dễ mâu thuẫn, muốn yêu nhưng có lúc do dự, sợ mất đi nhiều thứ. Vì thế luôn ở trong thế bị động, dễ vuột mất cơ hội của bản thân.

"Quá tam ba bận", tình đầu là cảm giác mơ hồ, tình thứ hai là tình yêu, thứ ba là tình đời. Có lẽ phải yêu đến lần thứ 3 thì họ mới thật sự nắm được tình yêu đích thực và hạnh phúc của cuộc đời mình.

Song Ngư: 1,5 mối tình

Là cung hoàng đạo mơ mộng và giàu cảm xúc nhất, tâm hồn Song Ngư thường rất mong manh nhưng cũng rất kiên cường.

Cũng như trong những câu chuyện cổ tích, các cặp đôi đều phải trải qua trắc trở mới có thể đạt được tình yêu, nên Song Ngư cũng không ngần ngại đối mặt.

Nhưng cũng đừng hy vọng Song Ngư thất vọng quá nhiều vào tình yêu, họ chẳng chịu nổi hai lần đau thương vì tình đâu.

Ngư Nhi hiểu rằng, đã gọi là tình yêu đích thực thì không thể đến hai lần, nên họ chỉ muốn chịu đựng quá trình giày vò tâm can khi yêu hơn một lần mà thôi.

Đến lần thứ hai, có lẽ Song Ngư sẽ chẳng còn nhiệt tình được như trước đó nữa, tình yêu trong họ cũng không còn mang màu hồng, chỉ toàn khổ đau và ác mộng, như vậy thì chi bằng chia tay còn hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.