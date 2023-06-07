Ba con giáp nữ vận 'hoa đào' nở rộ, tình duyên viên mãn, sớm muộn cũng lấy được chồng vừa tốt vừa giàu

Theo tử vi 12 con giáp. năm 2023, người tuổi Ngọ sẽ gặp may mắn về nhiều mặt vào năm 2023, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Người còn độc thân sẽ có cơ hội gặp được bạn tâm giao và tính chuyện trăm năm.

Trừ khi họ gặp được người khiến họ yêu thật lòng và hài lòng, nếu không, người tuổi ngựa rất ít khi có ý nghĩ sẽ chủ động kết hôn. Năm 2023, xung quanh con giáp tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều đối tượng tiềm năng.

Con giáp tuổi Ngựa có yêu cầu tương đối cao đối với bản thân, thậm chí còn có yêu cầu cao hơn đối với nửa kia của mình. Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, xung quanh người tuổi Ngọ sẽ gặp được nhiều đối tượng tiềm năng, giàu có lại chung tình.

Sau một thời gian tìm hiểu, họ sẽ tính đến chuyện lâu dài. Trong năm nay, những người đã có đôi có cặp cũng có kinh tế ổn định và từng bước chuẩn bị cho hôn nhân.

Tuổi Ngọ sẽ gặp may mắn về nhiều mặt vào năm 2023, đặc biệt là trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp nên kết hôn trong năm 2023 bày bởi thời điểm này được Hồng Loan chiếu mệnh, vận đào hoa gia tăng gấp bội, cát tinh trong năm cũng chủ về đào hoa nên đường tình duyên ắt đón nhận nhiều tin vui tích cực.

Người độc thân trong năm nay có cơ hội tạm biệt trạng thái "độc thân vui vẻ" chuyển sang trạng thái "hoa đã có chủ", mối quan hệ đôi bên phát triển nhanh chóng. Mối nhân duyên tiền kiếp giữa hai bạn là điều khó phủ nhận, nếu biết cách yêu thương thì sớm muộn cũng tiến đến hôn nhân mà thôi.

Nếu lựa chọn kết hôn trong năm Quý Mão, đối phương sẽ trở thành người đồng hành trọn vẹn, toàn tâm với bạn trên mọi nẻo đường tương lai. Họ là người có tâm có đức, dù có khó khăn, gập ghềnh cũng không để bạn một mình hay bỏ rơi bạn giữa đường. Chính tình yêu ấy trở thành sức mạnh vô hình giúp bạn vượt qua bão tố cuộc đời.

Tuổi Sửu là con giáp nên kết hôn trong năm 2023 bày bởi thời điểm này được Hồng Loan chiếu mệnh, vận đào hoa gia tăng gấp bội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuổi thìn đón nhận nhiều tin vui trên phương diện tình cảm, dù là người độc thân hay là người đã có gia đình đều có bước thay đổi đáng kể, hãy cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận những điều tích cực sắp tới.

Những người độc thân dễ gặp được đối tượng triển vọng trong các buổi tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè hay đồng nghiệp. Bản thân càng tích cực tham gia các hoạt động này lại càng dễ mở rộng các mối quan hệ, tăng khả năng gặp gỡ đối tượng thích hợp.

Những ai còn chưa chủ động trong chuyện tình cảm có thể sẽ được bạn bè giới thiệu cho những đối tượng mới. Bạn cần mở lòng đón nhận cũng như chủ động bắt chuyện với đối phương mới mong có kết quả như ý.

Vợ chồng tuổi Thìn kết hôn trong năm nay sẽ xây dựng được gia đình hài hòa, bền vững, con cái khỏe mạnh, thông minh, hiếu thảo.

Tuổi thìn đón nhận nhiều tin vui trên phương diện tình cảm, dù là người độc thân hay là người đã có gia đình đều có bước thay đổi đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm