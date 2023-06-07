Từ ngày 20/6 trở đi 3 con giáp nữ sẽ gắt hái được thành quả to lớn đến từ công việc, có cơ hội đổi đời

Tâm linh - Tử vi 07/06/2023 16:42

Vào ngày 26/6 sắp tới, 3 con giáp nữ được thần may mẵn độ trì, công danh thuận lợi, giao du với bạn bè tốt, gặp được quý nhân cho cơ hội đổi đời.

Tuổi Dậu 

Thực Thần hỗ trợ cho con giáp tuổi Dậu có được những điều kiện thuận lợi. Ngay cả khi mọi thứ đang tốt đẹp, hãy cứ nghe những cảm xúc trong lòng bạn mách bảo để biết thực tế mọi việc đang như thế nào và bạn cần phải làm gì nhé. Hãy luôn đặt niềm tin vào chính mình.

Ngũ hành tương sinh giúp cho các mối quan hệ của tuổi Dậu được hài hòa. Nhờ đó mà lúc này mà bạn vẫn có được sự cân bằng trong công việc, sức khỏe, sở thích hay những mối quan hệ xã hội khác. Trong ngày 20/6 tuổi Dần sẽ có tiền rủng rỉnh trong túi, không nhiều cũng rôm rả. 

Giờ tốt: 1h-3h

Màu sắc cát tường: Tím xám

Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu, Thìn

Từ ngày 20/6 trở đi 3 con giáp nữ sẽ gắt hái được thành quả to lớn đến từ công việc, có cơ hội đổi đời - Ảnh 1
Ngũ hành tương sinh giúp cho các mối quan hệ của tuổi Dậu được hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tỵ 

Tử vi cho thấy tuổi Tỵ gần như lúc nào cũng phải lo lắng mọi chuyện cho gia đình. Người tuổi Tỵ cần ổn định tinh thần để giải quyết mọi chuyện trong công việc của mình. Bản mệnh sắp tới tốt nhất nên thể hiện sự cầu tiến thì tài chính cũng sẽ tốt hơn.

Trong ngày 20/6 tuổi tỵ sẽ nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, được sếp khen thưởng, cơ hội thăng tiến sắp được mở ra, nhận xét là một trong những con giáp giàu nhất trong 3 tháng sắp tới đây. 

Giờ tốt: 7h - 9h

Màu sắc may mắn: xanh, vàng 

Quý nhân phù trợ: Tuất, Thân, Ngọ 

Từ ngày 20/6 trở đi 3 con giáp nữ sẽ gắt hái được thành quả to lớn đến từ công việc, có cơ hội đổi đời - Ảnh 2
Trong ngày 20/6 tuổi tỵ sẽ nhận được sự giúp đỡ của đồng nghiệp, được sếp khen thưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi 12 con giáp.nói rằng trong chuyện tình cảm lúc nào bạn cũng là người vui vẻ nhất và không có gì làm khó được bạn. Tuổi Hợi sắp tới bạn có nhiều công việc không hay và bạn không thể giải quyết được. Trong ngày tuổi Hợi tốt nhất không nên làm gì cần dùng nhiều tiền. 

Trong ngày 26/6 bạn sẽ tìm được những mối quan hệ tốt đẹp có thể trở thành tri kỷ. Nếu là người làm ăn, bạn nên ký kết hợp đồng vào ngày này chắc chắc cơ hội thành công sẽ rất cao. Tuổi hợi được nhận xét là may mắn nhất trong 12 con giáp từ 20/6 đến hết tháng 7 dương lịch. 

Giờ tốt: 7h - 23h 

Màu sắc may mắn: Hồng, Trắng, Xanh đen 

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dần, Thân, Hợi 

Từ ngày 20/6 trở đi 3 con giáp nữ sẽ gắt hái được thành quả to lớn đến từ công việc, có cơ hội đổi đời - Ảnh 3
Trong ngày 26/6 bạn sẽ tìm được những mối quan hệ tốt đẹp có thể trở thành tri kỷ. - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm 

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