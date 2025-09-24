5 ngày liên tiếp (25/9-30/9/2025), 3 con giáp giàu sang đạt đỉnh, vượng phát bất ngờ, phú quý đủ đường, sớm tậu xe mua nhà

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn sẽ trải qua một ngày khá khó khăn. Bạn cần duy trì sự cảnh giác cao độ và điều chỉnh các kế hoạch sao cho phù hợp với thực tế.

Sự nghiệp: Quá trình làm việc không được thuận lợi, hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để người tuổi Thìn đưa ra các quyết định quan trọng hoặc thực hiện những kế hoạch mạo hiểm.

Ngày này tử vi 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Thìn hãy chú ý cẩn thận, tuyệt đối không nên chủ quan hay hành động vội vàng.

Tình cảm: Chuyện tình cảm có nhiều tín hiệu khả quan, các cặp đôi ngày càng thấu hiểu và có thể rút ngắn khoảng cách hiện tại.

Tài lộc: Người tuổi Thìn cần lên kế hoạch chi tiêu cụ thể để tránh các khoản chi không cần thiết và duy trì ngân sách ổn định hơn.

Sức khỏe: Sức khỏe không được tốt, bạn cần lưu ý khi di chuyển, tránh đến những nơi có địa hình hiểm trở hoặc đông đúc.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu

Người tuổi Dậu trong ngày này như ánh bình minh tỏa sáng, dễ trở thành tâm điểm. Công việc, sự nghiệp, tài lộc đều thăng hoa: nhân viên nhận thưởng bất ngờ, doanh nhân gọi vốn thành công, người lao động cũng kiếm thêm thu nhập. Họ vốn có khả năng “tích tiểu thành đại”, càng siêng năng càng tích nhiều phúc lộc. Tuy nhiên, cần lưu ý “thịnh quá dễ suy”, nên chia sẻ phúc lộc bằng cách làm từ thiện để cân bằng vận khí.

Từ nay, tuổi Dậu bước vào giai đoạn vận may bùng nổ, tài lộc hanh thông, tiền bạc rủng rỉnh. Người làm công việc văn phòng có cơ hội được cấp trên ghi nhận, thưởng nóng hoặc giao thêm trọng trách mở đường thăng tiến. Người kinh doanh buôn bán khách hàng tấp nập, doanh thu tăng vọt, hợp đồng ký kết thuận lợi. Ngoài ra, tuổi Dậu còn dễ gặp quý nhân, mang đến lời khuyên đúng lúc hoặc hỗ trợ vốn liếng. Cuối tuần, niềm vui gia đình và tài chính song hành, giúp bản mệnh vừa an tâm vừa phấn khởi.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngay này mang đến nhiều thành công trong công việc cho tuổi Tỵ. Bản mệnh có cơ hội phát huy hết năng lực của mình và nhận được sự công nhận từ cấp trên, giúp bản mệnh tiến xa hơn trong sự nghiệp.

Công việc thuận lợi kéo theo tài chính của bản mệnh cũng ổn định và có dấu hiệu thăng tiến. Bản mệnh có thể thoải mái chi tiêu mà không phải quá lo lắng về tiền bạc. Tuy nhiên, bản mệnh đừng để những khoản chi tiêu khiến mình mất đi sự cân đối trong cuộc sống.

Trong tình yêu, tuổi Tỵ cần phải chú ý đến việc cân bằng giữa công việc và tình cảm. Dù công việc có suôn sẻ, bản mệnh vẫn cần dành thời gian cho người yêu để tránh gây cảm giác mệt mỏi và thất vọng cho đối phương.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!