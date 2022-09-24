5 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp nào nhận được may mắn trời ban?

Thường có quý nhân giúp đỡ, cơ hội bất ngờ, may mắn sẽ đến, mở ra những cơ hội và may mắn bất ngờ, thật là đáng ghen tị

Tuổi Dậu

Tử vi nói rằng cuối tháng 9, vận trình của tuổi Dậu đạt tới đỉnh cao khi con giáp này thật sự nắm được cơ hội phát tài. Trong thời gian này, người làm công ăn lương có thể gặp được cơ hội thăng tiến bất ngờ. Người làm ăn kinh doanh buôn may bán đắt, thu nhập tăng lên đáng kể.

Không chỉ vậy, tuổi Dậu còn có thể giải quyết các khoản nợ trước đó và để ra một khoản tiết kiệm kha khá. Về chuyện tình duyên, những người độc thân có thể tìm thấy đối tượng khiến mình rung động.

Tuổi Sửu

Cuối tháng 9, người tuổi Sửu có phúc khí “tam hợp cục”, vận may ập đến, tâm trạng vô cùng thoải mái, thường có quý nhân giúp đỡ, cơ hội bất ngờ, may mắn sẽ đến, mở ra những cơ hội và may mắn bất ngờ, thật là đáng ghen tị.

Con Trâu có may mắn bên cạnh, dễ dàng thực hiện được ước mơ trong lòng, được sao lành chiếu mệnh nên cảm thấy làm việc gì cũng suôn sẻ hơn.

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi cũng có khả năng phát tài trong những ngày cuối tháng 9. Con giáp này có quý nhân nâng đỡ, gặp dữ hóa lành. Bản mệnh liên tiếp đón nhận may mắn. Tuổi Mùi có khí chất, giỏi giao tiếp nên có thể mở rộng các mối quan hệ và trở thành tâm điểm của các cuộc gặp gỡ.

Sự khôn khéo giúp vận may của tuổi Mùi tăng lên, được nhiều người giúp đỡ hơn. Con giáp này có nhiều cơ hội mới trong sự nghiệp, thu nhập có dấu hiệu tăng đáng kể.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Con giáp nữ nổi tiếng đào hoa đa tình, tính cách 'có mới nới cũ' dễ sa vào lưới tình mới trong lúc yêu Không chỉ có đàn ông ngoại tình mà phụ nữ thuộc những con giáp này cũng cho chồng lên bờ xuống ruộng bởi họ nổi tiếng đào hoa không kém cạnh cánh mày râu.

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