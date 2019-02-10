5 điều cấm kỵ tuyệt đối không được phạm phải trong ngày vía Thần Tài để năm mới may mắn, tiền xài mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 10/02/2019 11:27

Theo quan niệm dân gian, vía Thần Tài được xem là một trong những ngày quan trọng vào đầu năm của người Việt.

Theo quan niệm dân gian, trong ngày vía Thần Tài (mùng 10 Tết), mọi người nên mua vàng bỏ lên mâm cúng Thần Tài, Thổ Địa rồi đặt trong ví hay để ở những nơi gần gũi với gia chủ để mang lại tài lộc, may mắn cho cả năm.

Trước khi cúng Thần Tài, gia chủ nên lau dọn bàn thờ cẩn thận. Bạn có thể dùng nước lá bưởi để lau bàn thờ và một ít rượu trắng để “tắm” cho Thần Tài, Thổ Địa.

5 điều cấm kỵ tuyệt đối không được phạm phải trong ngày vía Thần Tài để năm mới may mắn, tiền xài mãi không hết - Ảnh 1
Ngày mùng 10 tháng Giêng được gọi là ngày vía Thần Tài - Ảnh minh họa: Internet

Mâm cúng trong ngày vía Thần Tài được gọi là cỗ tam sên bao gồm 1 miếng thịt, 1 con tôm, 1 quả trứng luộc.

Dưới đây là gợi ý mâm cỗ đơn giản để cúng Thần Tài:

Lợn quay: 300g

Trứng: 3 quả

Tôm: 100g

Hoa cúc, rượu, vàng giấy...

Tôm luộc, trứng luộc

Lưu ý là hoa, trái cây cúng Thần Tài tuyệt đối không dùng đồ nhựa. Thay vào đó nên chọn hoa và trái cây tươi để bày tỏ lòng thành.

Đặc biệt, đây là 5 điều cấm kỵ tuyệt đối không được làm trong khi cúng Thần Tài mà gia chủ cần lưu ý:

Thứ nhất, không được ăn mặc luộm thuộm, không mặc đồ rách khi cúng. Thứ hai, không nói bậy, chửi tục trước, trong và sau khi cúng. Thứ ba, lộc cúng chỉ cho người trong nhà mà không được mang cho người ngoài. Thứ tư, không được tự ý di chuyển vị trí đặt bàn thờ hay tượng Thần Tài, Thổ Địa. Cuối cùng, khi thờ cúng nên dùng nến hoặc đèn dầu, không nên dùng đèn nhấp nháy và bóng điện vì chúng dễ tạo ra trường khí xấu, làm ảnh hưởng không tốt đến việc thờ cúng.

5 điều cấm kỵ tuyệt đối không được phạm phải trong ngày vía Thần Tài để năm mới may mắn, tiền xài mãi không hết - Ảnh 2
Mua vàng để lên bàn thờ Thần Tài, Thổ Địa rồi mang bên mình sẽ mang lại may mắn cho gia chủ trong cả năm - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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