Chuyên gia phong thủy tiết lộ cách chọn và vị trí đặt cây cảnh trong ngày Tết để gia đình yên ấm, may mắn quanh năm

Theo chuyên gia Uyên Mi, muốn năm mới phát tài, thịnh vượng thì gia chủ cần chú ý những điều sau khi chọn mua và đặt cây cảnh trong nhà.

Không phải ai cũng biết cách chọn cây cảnh cũng như cách bày trí trong nhà sao cho hợp phong thủy để cả năm may mắn, phát tài. Để giúp quý độc giả hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (TP.HCM).

Đầu tiên, khi chọn cây cảnh vào dịp Tết phải lưu ý không chọn những cây có gai nhọn, xấu xí. Nên chọn những cây mang biểu tượng may mắn, sung túc như mai, đào, quất, cây phát tài, cây đại phú gia hay cây kim tiền…

Khi chọn cây cảnh chưng vào dịp Tết, gia chủ không nên chọn những cây gai nhọn, xấu xí - Ảnh minh họa: Internet

Những loại cây này sẽ mang đến nhiều nguồn năng lượng tốt cho cả gia đình, giúp gia chủ năm mới thuận lợi, ấm no, sung túc.

Cách đặt cây cảnh trong nhà

Theo chuyên gia phong thủy, trong bất cứ ngôi nhà nào cũng có cung vị tốt là cung Sinh Khí. Nếu đặt cây cảnh vào vị trí của cung này, gia đình sẽ êm ấm, gặp nhiều may mắn, mọi công việc đều thuận lợi hơn bình thường.

Dưới đây là vị trí đặt cây trong nhà theo hướng do chuyên gia tư vấn:

Đối với những ngôi nhà hướng Nam thì nên đặt cây ở phía Đông Nam. Nhà nằm ở hướng Bắc thì đặt cây ở vị trí hướng Đông.

Nếu nhà bạn nằm ở hướng Tây thì nên đặt cây cảnh ở phía Nam để kích hoạt cung Sinh Khí. Với những gia đình xây nhà ở hướng Đông thì đặt cây cảnh ở hướng Tây Bắc để gặp nhiều may mắn.

Tùy vị trí ngôi nhà mà gia chủ nên chọn những nơi đặt cây cảnh khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu ngôi nhà nằm ở hướng Tây Bắc thì nên đặt cây cảnh ở hướng Bắc. Nhà thuộc hướng Đông Nam thì đặt ở phía Tây.

Trong trường hợp, nhà nằm hướng Đông Bắc thì cây cảnh cần được đặt ở Tây Nam. Cuối cùng, nhà nằm ở hướng Tây thì cây cảnh trang trí dịp Tết nên đặt ở phía Đông Bắc thì gia chủ mới mong phát tài.

Trên đây là hướng dẫn của chuyên gia phong thủy về cách chọn cây cảnh và hướng đặt chúng trong nhà vào dịp Tết để mang lại may mắn cho gia đình vào năm mới. Xin chúc quý độc giả có một năm mới phát tài, công việc ngày càng thuận lợi.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.