Chuyên gia phong thủy: Treo chuỗi đồng tiền ở hướng này trong nhà sẽ mang đến tài lộc cho gia chủ năm 2019

Theo phong thủy, mỗi năm sẽ có những phương vị mang đến những nguồn năng lượng tốt xấu khác nhau. Dưới đây là những phương hướng có thể mang đến tài lộc cho gia chủ trong năm 2019.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (TP.HCM) tiết lộ những phương hướng sẽ mang đến tài lộc cho gia chủ trong năm 2019.

Những phương hướng mang tài lộc đến cho gia chủ

Theo chuyên gia Uyên Mi, mỗi năm sẽ ứng với một vì sao. Sao này được gọi là Sao Vượng và cũng chính là vị trí tài lộc mạnh mẽ nhất của ngôi nhà. Năm 2019, vị trí tài lộc tốt nhất của nhà là ở trung cung, tức vị trí trung tâm của ngôi nhà.

Muốn gia đình có một năm sung túc, làm ăn phát đạt gia chủ cần nhớ rằng vị trí mang đến tài lộc cần được thông thoáng sạch sẽ, vì thế không nên đặt các vật nặng như tủ, bàn đè lên vị trí trung tâm của ngôi nhà trong năm 2019.

Nơi mang đến tài lộc trong nhà cần được thông thoáng, sạch sẽ - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, trong năm nay hướng Bắc và Tây Bắc cũng là những phương vị tốt của năm. Chúng có thể giúp gia chủ tránh được những nguồn năng lượng xấu nếu biết dọn dẹp sạch sẽ và treo một vài vật phong thủy may mắn.

Theo quy tắc Tam hợp – Nhị hợp, các hướng sau sẽ là hướng tốt đối với năm 2019:

Đông (do chính Đông là Mão, tam hợp của Hợi), Đông Bắc (do trong hướng này có cung Dần nhị hợp với Hợi), Bắc (trong hướng này có Tý cũng là con giáp quan trọng nhất trong nhóm tam hội Hợi – Tý – Sửu).

Những vật phong thủy mang đến may mắn cho gia chủ

Chuyên gia Uyên Mi còn tiết lộ thêm, để kích hoạt tài vị, gia chủ có thể treo các vật phong thủy may mắn như chuỗi đồng tiền trên trần tại vị trí trung tâm nhà để chiêu vận tài lộc đến.

Treo chuỗi đồng tiền ở các vị trí đã nêu sẽ mang đến may mắn cho ngôi nhà - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt những vật phong thủy như tượng Phật Di Lặc, tượng tỳ hưu, cóc vàng hay ba ông Phước - Lộc - Thọ ở những vị trí đã nêu trên.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ những điều kiêng kỵ trong ngày Tam Nương năm 2019 Theo quan niệm dân gian, ngày Tam Nương là ngày xấu, cần tránh các việc quan trọng như cưới hỏi, xây nhà hay khai trương và đặc biệt phải cẩn trọng khi đi đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chuyen-gia-phong-thuy-treo-chuoi-dong-tien-o-huong-nay-trong-nha-se-mang-den-tai-loc-cho-gia-chu-nam-2019-311145.html