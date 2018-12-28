Chuyên gia phong thủy tiết lộ giờ lành đưa ông Táo về trời Tết 2019 để cả năm sung túc

Theo phong tục của người dân Việt Nam, cứ đến 23 tháng Chạp hằng năm, mỗi gia đình đều tất bật chuẩn bị lễ cúng ông Công, ông Táo (hay còn gọi là lễ đưa ông Táo về trời). Vào ngày này, nếu gia chủ biết thời gian làm lễ sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia đình trong năm mới.

Đưa ông Táo về trời là một trong những buổi lễ quan trọng đối với người Việt Nam. Đây không chỉ là lễ cúng để bày tỏ sự tri ân đối với các vị thần trong nhà mà còn là dịp để gia chủ cầu may mắn cho năm mới.

Thời gian cúng ông Táo tốt nhất Tết 2019

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi, ngày 23 tháng Chạp năm nay là ngày Ất Sửu nên khi cúng vào những giờ dưới đây sẽ mang đến nhiều may mắn cho gia chủ.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi - Ảnh: NVCC

Gia chủ có thể cúng vào giờ Canh Thìn (7 giờ sáng, giờ giải hung). Bà Uyên Mi cho biết nếu cúng vào giờ này sẽ giúp các thành viên trong gia đình hóa giả hết mọi điềm xấu trong năm mới, giúp sức khỏe an khang.

Ngoài ra, mọi người có thể cúng vào giờ Tỵ (9 giờ sáng, hay còn gọi là giờ tốc hỷ). Cúng đưa ông Táo về trời trong khoảng thời gian này thì mọi việc may mắn sẽ nhanh chóng đến với gia chủ, công việc quanh năm đều thuận lợi.

Bên cạnh đó, chuyên gia phong thủy còn khuyên mọi người cần phải cúng đưa ông Táo về trời trước giờ Ngọ (tức 11, 12 giờ trưa).

Mâm cúng ông Táo có thể nấu món chay hay mặn đều được - Ảnh minh họa: Internet

Trong buổi lễ đưa ông Táo về trời, gia chủ có thể chuẩn bị cỗ chay hoặc mặn đều được. Lễ vật chuẩn bị bao gồm: Cá chép, gà luộc, xôi trắng (có thể thay bằng xôi gấc, bánh chưng), thịt lợn luộc, mâm ngũ quả, tiền vàng, trầu cau, nước, rượu, trà và trái cây…

Ngoài ra, trong buổi lễ gia chủ phải chuẩn bị 3 bộ mũ áo có hoa văn khác nhau, trong đó có đồ dành cho 2 vị thần nam, 1 vị thần nữ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ thời điểm lau dọn bàn thờ tốt nhất Tết 2019 để cả năm tiền vào như thác đổ Lau dọn bàn thờ vào dịp cuối năm là việc không thể nào bỏ qua trong mỗi gia đình người Việt. Việc chăm lo cho góc thờ cúng của gia đình trong ngày Tết không chỉ thể hiện sự thành kính của con cháu dành cho ông bà tổ tiên mà còn góp phần mang tài lộc vào nhà cho gia chủ.

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