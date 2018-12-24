Chuyên gia phong thủy tiết lộ thời điểm lau dọn bàn thờ tốt nhất Tết 2019 để cả năm tiền vào như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 24/12/2018 16:35

Lau dọn bàn thờ vào dịp cuối năm là việc không thể nào bỏ qua trong mỗi gia đình người Việt. Việc chăm lo cho góc thờ cúng của gia đình trong ngày Tết không chỉ thể hiện sự thành kính của con cháu dành cho ông bà tổ tiên mà còn góp phần mang tài lộc vào nhà cho gia chủ.

Tết Nguyên Đán là dịp quan trọng nhất trong năm của người Việt Nam. Đây không chỉ là dịp gia đình sum họp, chào đón năm mới mà còn là thời điểm để con cháu tưởng nhớ tới ông bà tổ tiên.

Chính vì vậy việc lau dọn bàn thờ cuối năm là một trong những bước không thể thiếu. Ngoài ra, việc này còn giúp gia chủ cải thiện phong thủy của ngôi nhà trước thềm năm mới.

Chuyên gia phong thủy tiết lộ thời điểm lau dọn bàn thờ tốt nhất Tết 2019 để cả năm tiền vào như thác đổ - Ảnh 1
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi - Ảnh: NVCC

Thời điểm lau dọn bàn thờ tốt nhất năm 2019

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi, tháng 12 âm lịch năm nay là tháng Ất Sửu nên mọi người tuyệt đối không dọn dẹp bàn thờ vào ngày Tuất hay Hợi (tức 8, 9, 20, 21 tháng 12 âm lịch). Ngoài ra bạn cũng không nên chọn các ngày Dần, Mão, Thìn, vốn là những ngày tam sát (tức 1, 12, 13, 14, 24, 25, 26).

Bên cạnh đó, trong năm nay có 7 ngày tốt mà gia chủ có thể dọn dẹp bàn thờ: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27.

Ngoài ra, gia chủ cần phải lưu ý những điều sau khi chọn ngày lau dọn bàn thờ vào những ngày cuối năm.

Với những người sinh năm Giáp, Mậu nên chọn ngày Sửu (11, 23). Nếu sinh năm Ất hoặc Kỷ thì chọn ngày Tý hoặc Thân (6, 10, 18, 22).

Chuyên gia phong thủy tiết lộ thời điểm lau dọn bàn thờ tốt nhất Tết 2019 để cả năm tiền vào như thác đổ - Ảnh 2
Lau dọn bàn thờ là một công việc không thể bỏ qua của người Việt vào dịp cuối năm - Ảnh minh họa: Internet

Gia chủ sinh năm Bính hoặc Đinh nên chọn ngày Dậu (ngày 7 hoặc 19). Tuy nhiên, với những người sinh năm Nhâm hoặc Quý phải chọn ngày Tỵ (ngày 3, 15 hoặc 27) để dọn dẹp. Còn với những người sinh vào Canh hoặc Tân thì chọn ngày Ngọ (ngày 4, 16 hoặc 28).

Ngoài ra, chuyên gia phong thủy còn khuyên rằng nếu bàn thờ dùng đã lâu, bị cũ, hỏng thì nên thay mới. Nên nhớ, những đồ vật cũ trên bàn thờ không nên vứt tùy tiện mà phải phân loại cẩn thận, những thứ có thể đốt thì mang hóa tro. Những thứ không đốt được thì nên bỏ vào túi rồi mang vứt ở nơi sạch sẽ, thanh tịnh. Đặc biệt không được đổ bừa bãi mà nên thả trôi sông hoặc hòa với nước rồi bón cho cây.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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