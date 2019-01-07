Chuyên gia phong thủy khuyên gia chủ không nên mời những con giáp này xông đất đầu năm 2019 kẻo tiền tài tiêu tan

Theo quan niệm dân gian, sau giờ phút giao thừa Tết Nguyên Đán, gia chủ sẽ nhờ một người đến xông đất đầu năm với hy vọng năm mới gặp được nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an.

Giờ xông đất được tính bắt đầu từ sau giờ giao thừa trở đi. Người xông đất là người đầu tiên bước vào nhà từ giao thừa đến sáng mùng 1 Tết Nguyên Đán. Vì người xông đất có ảnh hưởng quan trọng đến may mắn, công danh của cả gia đình trong suốt năm mới nên gia chủ phải đặc biệt lưu ý khi chọn người xông đất.

Người xông đất đầu năm sẽ ảnh hưởng rất lớn đến may mắn của gia đình trong năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (TP.HCM) sẽ giúp độc giả chọn được người xông đất để mang lại may mắn, tài lộc trong năm 2019.

Theo chuyên gia Uyên Mi, những tuổi không được xông đất trong năm Kỷ Hợi là Tỵ, Dậu và Sửu. Tuổi Tỵ vì cả thiên can và địa chi đều khắc can chi của năm Kỷ Hợi. Điều này sẽ gây bất lợi cho gia chủ.

Trong khi đó, tuổi Dậu và Sửu bị tam tai dẫn đến các cung năng lượng xấu trong năm gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, sự nghiệp và tiền tài của gia đình.

Ngoài ra, mọi người cũng cần phải lưu ý những điều sau:

Nếu gia chủ thuộc tuổi Dần thì không nên mời người tuổi Thân xông đất, tuổi Hợi thì kỵ người tuổi Tỵ, tuổi Thìn kỵ Tuất, tuổi Sửu kỵ Mùi, Tý kỵ Ngọ, Mão kỵ Dần và ngược lại.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi - Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, những người gia đình có tang hoặc làm ăn thất bại nặng nề hay gia đạo có nhiều vấn đề trục trặc cũng không nên mời để xông đất năm mới.

Khi khách đến xông đất, gia chủ phải niềm nở đón tiếp người xông đất và chúc lại vị khách xông nhà, mời khách ăn những món ăn, các loại bánh mứt và uống rượu mừng vào đầu năm mới. Điều này sẽ giúp gia đình càng ấm no, hạnh phúc hơn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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