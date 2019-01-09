Chuyên gia phong thủy tiết lộ những điều kiêng kỵ trong ngày Tam Nương năm 2019

Truyền thuyết về ngày Tam Nương xuất phát từ tín ngưỡng dân gian Trung Quốc. Theo đó, Tam Nương chỉ 3 mỹ nhân thời cổ đại đã làm sụp đổ 3 triều đại phong kiến ở nước này là: Muội Hỷ, Đát Kỷ và Bao Tự.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi (TP.HCM), các ngày 3, 7, 13, 18, 22 và 27 âm lịch hàng tháng là ngày Tam Nương. Dưới đây là danh sách cụ thể các ngày Tam Nương (tính theo dương lịch) trong năm 2019 này:

Theo quan niệm dân gian Trung Quốc, muốn làm những việc đại sự thì phải tránh ngày sinh và ngày mất của ba vị mỹ nhân này. Từ đó, những kiêng kỵ về ngày Tam Nương đã ra đời và được lan truyền cho đến ngày nay.

- Ngày Tam Nương tháng 1/2019: 2, 8, 12, 18, 23, 27

- Ngày Tam Nương tháng 2/2019: 1, 7, 11, 17, 22, 26

- Ngày Tam Nương tháng 3/2019: 3, 8, 12, 18, 23, 27

- Ngày Tam Nương tháng 4/2019: 1, 7, 11, 17, 22, 26

- Ngày Tam Nương tháng 5/2019: 1, 7, 11, 17, 22, 26, 31

- Ngày Tam Nương tháng 6/2019: 5, 9, 15, 20, 24, 29

- Ngày Tam Nương tháng 7/2019: 5, 9, 15, 20, 24, 29

- Ngày Tam Nương tháng 8/2019: 3, 7, 13, 18, 22, 27

- Ngày Tam Nương tháng 9/2019: 1, 5, 11, 16, 20, 25

- Ngày Tam Nương tháng 10/2019: 1, 5, 11, 16, 2, 25, 30

- Ngày Tam Nương tháng 11/2019: 3, 9, 14, 18, 23, 28

- Ngày Tam Nương tháng 12/2019: 2, 8, 13, 17, 22, 28

Những điều kiêng kỵ trong ngày Tam Nương

Theo chuyên gia phong thủy, dưới đây là một số điều kiêng kỵ trong ngày Tam Nương được lưu truyền trong dân gian mà mọi người cần phải chú ý:

- Trong ngày này không nên xuất hành đi xa vì rất dễ gặp tai bay vạ gió và nguy hiểm. Cũng như các ngày mùng 1, rằm hàng tháng, trong những ngày Tam Nương bạn không được tranh cãi, đánh nhau, nhặt tiền rơi trên đường.

- Đặc biệt, những việc trọng đại trong cuộc đời đều không được làm trong ngày này. Nếu đầu tư thì lỗ vốn, khai trương thì cửa hàng nhanh chóng đóng cửa, kết hôn thì cũng sớm ngày chia tay.

Trong ngày Tam Nương, mọi người nên hạn chế làm những việc quan trọng hoặc xuất hành đi xa kẻo rước họa vào thân - Ảnh: Internet

- Người xưa còn cho rằng nếu vợ chồng quan hệ trong ngày này sẽ phạm tội dâm ô, gia đình dễ gặp điều không may.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.