Chuyên gia phong thủy tiết lộ ngày mở hàng, khai trương trong năm 2019 để hút tài lộc quanh năm

Để công việc làm ăn buôn bán thuận lợi trong năm mới, việc chọn ngày tốt khai trương là vô cùng quan trọng.

Nếu chọn được ngày tốt, cả năm gia chủ không phải lo lắng về tiền tài, mọi công việc đều hanh thông. Dưới đây là những ngày tốt cho việc mở hàng, khai trương trong năm Kỷ Hợi này.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Võ Uyên Mi, từ ngày 1 đến ngày 11 tháng Giêng năm nay có nhiều ngày, giờ tốt thuận lợi cho việc khai trương, mở hàng.

Trong đó, các mùng 1, 4, 6, 7, 8, 10 là những ngày thích hợp để khai trương. Tuy nhiên, tốt nhất là mùng 4, mùng 7 hoặc mùng 10.

Ngoài ra, khi chọn ngày khai trương, gia chủ phải chọn những ngày hợp với mình mới mong làm ăn phát đạt, tránh được nhiều rủi ro trong năm mới.

Chọn ngày khai trương, mở hàng hợp phong thủy sẽ giúp người chủ làm ăn ngày càng phát đạt - Ảnh minh họa: Internet

Những người thuộc con giáp Thân, Thìn, Sửu, Mão, Mùi, Ngọ nên chọn ngày mùng 4 để khai trương, mở hàng.

Trong ngày mùng 10 âm lịch, những người thuộc con giáp Dần, Tuất, Mùi, Ngọ, Sửu, Tý nếu khai trương, mở hàng sẽ gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt.

Ngoài ra, những con giáp Hợi, Mùi, Tuất, Tý, Thìn, Dậu còn có thể chọn ngày mùng 7 để khai trương.

Nếu không thể mở hàng được trong những ngày trên thì gia chủ cũng có thể khai trương vào mùng 6 hoặc 8.

Riêng các ngày mùng 3, 5, 9 không phải là thời gian thích hợp để khai trương, mở hàng hay ký hợp đồng. Trong những ngày này, mọi người chỉ nên đi thăm hỏi họ hàng hoặc đi chùa cầu an để tránh xui xẻo.

Bên cạnh đó, những màu tốt nhất trong năm này là xanh biển, đỏ và xanh lá cây. Nếu mặc những màu này trong ngày khai trương sẽ gia tăng thêm may mắn cho gia chủ trong năm mới.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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