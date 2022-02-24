4 ngày cuối tháng 2, Hung Vận lấn át Cát Vận, 3 con giáp này xui xẻo đủ đường, tài vận bất thông, hao hụt tiền của

Tử vi 12 con giáp cho thấy, vận xui đeo bám không ngừng, 3 con giáp này bị tiểu nhân hãm hại, tài chính tổn thất nặng nề, vận trình u ám khó thành công vào 4 ngày cuối tháng 2.

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho thấy, vào 4 ngày cuối tháng 2, tuổi Dần nằm trong top những con giáp gặp xui xẻo. Đây chính là điều đáng sợ nhất đối với bất cứ con giáp nào nhưng với tuổi Dần, điều ấy sẽ càng đáng sợ hơn.

Trong công việc, người tuổi Dần cần hết sức tỉnh táo và đề phòng, không nên chủ quan cho rằng bạn bè, đồng nghiệp lâu năm, người mà bạn tin tưởng nhất có thể trở thành kẻ phản bội bạn bất cứ lúc nào.

4 ngày cuối tháng 2, tuổi Dần nằm trong top những con giáp gặp xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trong 4 ngày cuối tháng 2 người tuổi Thìn sẽ phải đối diện với tình trạng hung vận lấn át cát vận. Trong thời gian này, những người tuổi Thìn tốt hơn hết bạn không nên vội vàng đưa ra quyết định quan trọng liên quan đến tiền bạc ảnh hưởng tới tài lộc.

Tử vi 12 con giáp dự báo, có thể bản mệnh sẽ phải đương đầu với sự thay đổi nhanh chóng trong hoàn cảnh, môi trường làm việc. Những người tuổi Thìn hãy nhớ rằng chẳng ai có thể mãi đứng yên một chỗ, những sự thay đổi là cần thiết nếu bạn muốn phát triển. Trong 4 ngày cuối tháng 2, chỉ cần tự nhắc nhở mình được như vậy mà bạn sẽ cảm thấy vững vàng hơn trong tương lai.

Trong 4 ngày cuối tháng 2, tuổi Mùi sẽ gặp những kẻ tiểu nhân phá hoại công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là một trong những con giáp xui xẻo trong thời gian 4 ngày cuối tháng 2 tới. Trong thời gian này tuổi Mùi sẽ gặp khá nhiều việc không đi theo kế hoạch khiến bạn mệt mỏi căng thẳng.

Trong 4 ngày cuối tháng 2, tuổi Mùi sẽ gặp những kẻ tiểu nhân phá hoại công việc khiến nó bị ì trệ không theo kế hoạch bạn đặt ra trước đó. Tử vi cũng nói thời gian này bạn nên hạn chế chi tiêu, đừng vung tay quá trán kẻo rơi vào tình trạng cạn túi trong thời gian tới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/4-ngay-cuoi-thang-2-hung-van-lan-at-cat-van-3-con-giap-nay-xui-xeo-du-duong-tai-van-bat-thong-hao-hut-tien-cua-451783.html