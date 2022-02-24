Dự đoán tử vi cuối tuần, Cát Thần sát cánh hỗ trợ, 3 con giáp này tài lộc song toàn, tài chính nhân đôi, vận may mỉm cười

Tâm linh - Tử vi 24/02/2022 01:33

Theo tử vi cuối tuần, dự đoán 3 con giáp này sẽ phú quý vinh hoa, vận may thức tỉnh, tiền tài ghé thăm, đại phát đại lộc.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi cuối tuần, người tuổi Tỵ may mắn hơn nhiều con giáp khác khi có nhiều quý nhân kề cận nên vận trình được nâng đỡ khá tốt. Chính vì vậy tài vận của bạn có nhiều cơ hội được thăng tiến, công danh thăng vận nên nhờ thế cũng khá dư dả hơn trước.

Mặt khác, có thể vận may của tuổi Tỵ vào cuối tuần là lớn nhất so với những con giáp khác. Dường như vận tài chính của bạn không chỉ có được nhờ năng lực mà đôi lúc còn có tiền từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên, đừng quá tham lam và ỉ lại vào vận may của mình bạn nhé!

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Theo tử vi cuối tuần, người tuổi Tỵ may mắn hơn nhiều con giáp khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thời gian trước đây, vận thế của người tuổi Dậu không có gì khởi sắc, nhưng bước vào cuối tuần này do được thần Tài ưu ái nên tài vận vô cùng hanh thông. Nếu có dự định kinh doanh trong năm nay thì quả là một quyết định sáng suốt, bởi lẽ có thể đây là cơ hội giúp họ trở thành ông chủ, bà chủ lớn mà bản thân họ không bao giờ ngờ đến.

Công việc kinh doanh khởi sắc bừng bừng mang lại những khoản thu nhập lớn. Ngoài ra, con giáp này còn có khả năng trúng xổ sổ giải đặc biệt với số tiền thưởng có giá trị cao.

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Tử vi học có nói, cuối tuần này, tuổi Tý sẽ đạt được thành tựu ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thời gian qua, mặc dù tuổi Tý không gặt hái được nhiều thành công nhưng họ lại học được nhiều bài học quý giá. Đối với tuổi Tý, đường dài mới là quan trọng, vì vậy họ luôn chấp nhận buông bỏ một thứ để có được nhiều thứ. Tử vi học có nói, cuối tuần này, tuổi Tý sẽ đạt được thành tựu ngoài mong đợi.

Đặc biệt, họ còn có cơ hội làm giàu bất ngờ, nếu như không thể trở thành đại gia thì ít nhất cuộc sống cũng sung túc, đầy đủ, không thiếu bất cứ thứ gì. Theo tử vi cuối tuần, tuổi Tý càng làm việc sẽ càng được thần tài chiếu cố, may mắn đến không ngừng, hậu vận sẽ có cuộc sống an nhàn viên mãn vạn người mê.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi 12 con giáp cho thấy, vận xui đeo bám không ngừng, 3 con giáp này cần đặc biệt cẩn trọng với những người xung quanh, đặc biệt là những ai thường hay ganh ghét để đề phòng tiểu nhân và hao hụt tài sản.

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