4 ngày đầu tháng 4 AL: 4 con giáp rước hên vào nhà, tiền bạc rủng rỉnh, mua sắm tẹt ga vẫn không hết, thăng quan tiến chức trong tháng này

Tâm linh - Tử vi 17/05/2023 22:10

4 con giáp dưới đây tiền bạc rủng rỉnh, mua sắm tẹt ga vẫn không hết trong 4 ngày đầu tháng 4AL.

Tuổi Ngọ

Sự nghiệp của Ngọ nhiều hanh thông. Người kinh doanh buôn bán thực phẩm, đồ áo đắt khách hơn thường ngày. May mắn hơn thì tìm được mối làm ăn mới, nhập hàng rẻ hơn trước. Thời gian này, tuổi Ngọ cảm thấy căng thẳng vì tiền bạc. Tuổi Ngọ cho người ta nợ tiền nhưng khi đòi lại thì khó. Việc gì cũng cần đến tiền nhưng làm ăn khó khăn, xoay xở cực vất vả.

Vận tình cảm của tuổi Ngọ cũng có chiều hướng đi xuống. Con giáp này hay bất đồng quan điểm với cha mẹ, anh chị em ruột thịt. Thời gian gần đây cũng thấy khó chịu với bạn bè vì có vài người chơi không đẹp.

4 ngày đầu tháng 4 AL: 4 con giáp rước hên vào nhà, tiền bạc rủng rỉnh, mua sắm tẹt ga vẫn không hết, thăng quan tiến chức trong tháng này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi của 12 con giáp cho thấy có cả hung lẫn cát trong công việc của Mùi. Hôm nay an phận thủ thường thì bình an nhưng đi làm lại có sóng gió. Có thưởng nóng, tăng lương nhưng cũng không kém phần vất vả, làm gì cũng nên khiêm nhường, từ tốn nhé Mùi. Tử vi dự báo muốn để tiền bạc phát triển có lẽ con giáp này cần cố gắng nhiều hơn nữa vì cục diện Thổ khắc Thủy đang cản trở bạn. Ngoại trừ việc phải phấn đấu ra bạn không còn sự lựa chọn nào khác.

Điểm sáng là đường tình cảm nhờ Tam Hợp trợ vận. Các mối quan hệ hài hòa nên bạn hoàn toàn có thể an tâm để chuyên tâm cho công việc và sự nghiệp, công danh. Đây cũng là ngày tốt cho các bạn muốn cưới hỏi, tỏ tình.

4 ngày đầu tháng 4 AL: 4 con giáp rước hên vào nhà, tiền bạc rủng rỉnh, mua sắm tẹt ga vẫn không hết, thăng quan tiến chức trong tháng này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp của Thân rực rỡ nhờ Chính Quan đem đến cát khí. Bạn có thể vượt qua mọi thất bại trong công việc, càng trẻ càng năng nổ. Bạn mạnh dạn trong việc kinh doanh tự do, nhiều người dám bỏ ngang công việc văn phòng để về nhà khởi nghiệp, xin việc mới hoặc học lên cao. Tiền tài của bản mệnh gặp Tương Hại xung chiếu nên cẩn thận phá tài. Tính cách bạn hơi cực đoan khi nói đến tiền bạc, dễ động chạm với người khác vì tiền. Nay đừng tham gia vào các khoản đầu tư làm ăn vì rất dễ bị kẻ gian lừa gạt.

 

May mắn là tình duyên nhờ ngũ hành Kim sinh Thủy nên cũng khá hơn hẳn. Gia đình có thêm tin vui mới, người lớn tuổi được con cháu quan tâm nhiều hơn. Bạn cũng rất khéo trong việc hỗ trợ cho nửa kia phát triển sự nghiệp, lại được lòng cả bạn bè của người ấy.

4 ngày đầu tháng 4 AL: 4 con giáp rước hên vào nhà, tiền bạc rủng rỉnh, mua sắm tẹt ga vẫn không hết, thăng quan tiến chức trong tháng này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi 3 ngày đầu tháng dự báo, người t.uổi Tuất dự báo có niềm vui về tài lộc. Tiền bạc xông xênh, tiền tiêu rủng rỉnh, bạn thu nhập rất tốt. Thêm vào đó công việc cũng khá ổn định, các mối quan hệ về tài lộc của bạn cũng khởi sắc đáng kể vì vậy bạn hoàn toàn có thể có được những cơ hội tài chính tốt nhất.

Sự nghiệp của người tuổi Tuất cũng có thể có những cơ hội và được mọi người giúp đỡ tận tình. Bạn nên bắt đầu những dự án mới và có thể khai trương hay ký kết hợp đồng. Tuy nhiên, có thể sức khỏe có chút trục trặc, bị tiêu hao nên không làm việc quá lâu, không ngồi một chỗ quá nhiều. Vận động đều đặn, ăn ít thịt nhiều rau để có cơ thể mạnh khỏe và ít bệnh tật. May mắn là vận tình duyên khá tốt đẹp nên giúp cho bạn có được tinh thần vui vẻ và sớm quên đi mệt mỏi về thể trạng.

4 ngày đầu tháng 4 AL: 4 con giáp rước hên vào nhà, tiền bạc rủng rỉnh, mua sắm tẹt ga vẫn không hết, thăng quan tiến chức trong tháng này - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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