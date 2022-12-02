3 tuổi thiện lương, trời sinh tài năng hơn người, từ mùng 10/11 - 15/11 âm lịch dễ thành tỷ phú, gánh tiền bạc tỷ về nhà

Tâm linh - Tử vi 02/12/2022 11:24

Những con giáp có tên dưới đây trời sinh đã may mắn phúc phần hơn người. Từ mùng 10/11 - 15/11 âm lịch, họ sẽ gặt hái nhiều thành công, tài lộc.

Tuổi Hợi

Những người cầm tinh con Lợn bản tính hiền lành, phúc phần hơn người ngay từ khi mới sinh ra. Họ mang sẵn tướng giàu sang phú quý không ai sánh bằng. Từ mùng 10/11 - 15/11 âm lịch chính là thời điểm để công việc, sự nghiệp của họ phất lên nhanh chóng.

Nhờ sự chăm chỉ cộng tài năng xử lý công việc ổn thỏa, bạn được cấp trên giao cho nhiều dự án quan trọng họ dễ dàng thành công, tiền đồ rất rộng mở. Vốn hiền lành, đối xử tốt với mọi người nên Hợi cũng nhận được nhiều sự yêu mến từ những người xung quanh.

3 tuổi thiện lương, trời sinh tài năng hơn người, từ mùng 10/11 - 15/11 âm lịch dễ thành tỷ phú, gánh tiền bạc tỷ về nhà - Ảnh 1
Từ mùng 10/11 - 15/11 âm lịch chính là thời điểm để công việc, sự nghiệp của họ phất lên nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Những người tuổi Gà sinh ra đã có quý nhân phù trợ bên mình. Tuy nhiên, thời trẻ họ cũng trải qua nhiều gian truân, thử thách. Dù vậy, nhờ bản lĩnh, cộng thêm may mắn, họ sẽ vượt qua dễ dàng.

Khi còn trẻ, bạn đã sở hữu khối tài sản khủng hơn người. Bước sang thời gian từ 10/11 - 15/11 âm lịch, vận tài chính lẫn tình duyên của Dậu đều vượng sắc ngoài mong đợi. Những người tuổi Dậu nên chuẩn bị tinh thần tốt để thực hiện nhiều dự án lớn trong thời điểm này. Có thể bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu lớn, gặt hái quả ngọt khiến ai cũng hờn đỏ cả mắt.

3 tuổi thiện lương, trời sinh tài năng hơn người, từ mùng 10/11 - 15/11 âm lịch dễ thành tỷ phú, gánh tiền bạc tỷ về nhà - Ảnh 2
Khi còn trẻ, bạn đã sở hữu khối tài sản khủng hơn người. Bước sang thời gian từ 10/11 - 15/11 âm lịch, vận tài chính lẫn tình duyên của Dậu đều vượng sắc ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người cầm tinh con Hổ không chỉ thông minh vượt trội mà còn bản lĩnh hơn người. Họ có mệnh phú quý, làm một hưởng mười từ ngày 10/11 đến 15/11 âm lịch. Thậm chí, họ có hơi lười một chút thì vẫn gặt hái được nhiều thành tựu.

Tuy nhiên, nhược điểm của họ là khá kiêu ngạo nên khiến nhiều người không thích. Thế nên hãy thay đổi tính cách này để không vướng phải nhiều rắc rối. Đừng để sự kiêu ngạo ảnh hưởng đến vận trình đang suôn sẻ của bản thân.

3 tuổi thiện lương, trời sinh tài năng hơn người, từ mùng 10/11 - 15/11 âm lịch dễ thành tỷ phú, gánh tiền bạc tỷ về nhà - Ảnh 3
Họ có mệnh phú quý, làm một hưởng mười từ ngày 10/11 đến 15/11 âm lịch. Thậm chí, họ có hơi lười một chút thì vẫn gặt hái được nhiều thành tựu - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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