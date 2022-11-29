Qua ngày 30/11/2022: 3 con giáp gánh lộc về nhà, tam hỷ kéo tới, tiền bạc - tình duyên lẫn sự nghiệp đều phát triển rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 13:24

Tử vi cho biết, qua ngày 30/11/2022, những con giáp dưới đây gánh lộc về nhà, tam hỷ kéo tới tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều rực rỡ, làm việc gì cũng rất thuận lợi.

Tuổi Ngọ

Trong số 12 con giáp thì những người tuổi Ngọ có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác tự mình tạo dựng nên thành công riêng. Nếu tuổi Ngọ gặt hái được quả ngọt tất cả đều nhờ vào sự cố gắng chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân.

Tử vi có nói, qua ngày 30/11/2022, tuổi Ngọ sẽ bước sang trang mới, thuận lợi đủ đầy. Vậy nên, những người tuổi Ngọ hãy nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đấy chính là phúc phần trời cho. Từ thời gian này, chỉ cần chí thú làm ăn, cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì con giáp may mắn này sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng.

Qua ngày 30/11/2022: 3 con giáp gánh lộc về nhà, tam hỷ kéo tới, tiền bạc - tình duyên lẫn sự nghiệp đều phát triển rực rỡ - Ảnh 1
Tử vi có nói, qua ngày 30/11/2022, tuổi Ngọ sẽ bước sang trang mới, thuận lợi đủ đầy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu chính là con giáp kiên cường, không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn, quan điểm của họ là “khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì càng gặt hái được thành quả rực rỡ bấy nhiêu. Những người tuổi Dậu bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những việc vô bổ mà luôn sống có mục đích. Thời niên thiếu, tuổi Dậu cũng đã gặt hái được nhiều thành công, tuy nhiên vì vận may chưa đến nên họ không thể giữ vững cơ ngơi của chính mình.

Dự đoán qua ngày 30/11/2022 nhờ có thần tài chấm số đỏ nên Dần làm gì cũng hanh thông thuận lợi dễ được thăng quan tiên chức. Từ thời gian này, tuổi Dậu có thể mở rộng kinh doanh hoặc phát triển thêm nghề tay trái sẽ đều rất thuận lợi.

Qua ngày 30/11/2022: 3 con giáp gánh lộc về nhà, tam hỷ kéo tới, tiền bạc - tình duyên lẫn sự nghiệp đều phát triển rực rỡ - Ảnh 2
Dự đoán qua ngày 30/11/2022 nhờ có thần tài chấm số đỏ nên Dần làm gì cũng hanh thông thuận lợi dễ được thăng quan tiên chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất từ khi còn bé đã là một đứa trẻ hiếu động,ham chơi, thích học hỏi, tìm tòi khám phá mọi thứ xung quanh. Trong cuộc sống đã dạy và rèn luyện cho họ ý chí, sự quyết tâm và lòng can đảm dể có thể chinh phục được mục tiêu mà họ đặt ra.

Tử vi cho biết, qua ngày 30/11/2022, người tuổi Thìn sẽ được Thần Tài chấm số đỏ, làm gì cũng hái ra tiền. Chính vì vậy, những người tuổi Tuất hãy mạnh dạn làm ăn bởi đây chính là thời cơ nghìn năm có một để bạn đổi đời, trở thành người có tên tuổi ai cũng phải kính nể.

Qua ngày 30/11/2022: 3 con giáp gánh lộc về nhà, tam hỷ kéo tới, tiền bạc - tình duyên lẫn sự nghiệp đều phát triển rực rỡ - Ảnh 3
Tử vi cho biết, qua ngày 30/11/2022, người tuổi Thìn sẽ được Thần Tài chấm số đỏ, làm gì cũng hái ra tiền - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày 26/11/2022: Tiền của dư dôi, 3 con giáp một bước lên hàng đại gia, trúng lớn trúng đậm, lọt sổ Thần Tài

Tử vi ngày mai, thứ Bảy ngày 26/11/2022: Tiền của dư dôi, 3 con giáp một bước lên hàng đại gia, trúng lớn trúng đậm, lọt sổ Thần Tài

Ngày mai, thứ Bảy ngày 26/11/2022 là thời cơ cho 3 con giáp Mão, Mùi, Thìn vươn lên khẳng định giá trị của bản thân, gặt hái thành quả xứng đáng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 29/11 của 12 con giáp tử vi ngày 29/11/2022 tử vi ngày 30/11/2022 con giap may man tu vi ngay moi tu vi hang ngay xem tu vi 12 con giap

TIN MỚI NHẤT

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 13 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 28 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 5 giờ 13 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa