Sang thứ 4 và thứ 5 (30/1, 1/12): 3 con giáp là con cưng của trời, dễ dàng kiếm tiền đầy túi, tiền bạc không ngừng gia tăng

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 11:23

Theo tử vi, trong ngày thứ 4 và thứ 5 sẽ là khoảng thời gian những người thuộc 3 con giáp này vận trình suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, tài lộc vượng phát.

Tuổi Dậu

Theo tử vi, những người tuổi Dậu rất giỏi làm ăn. Người tuổi này vốn đại diện cho sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Bất kể việc gì khó khăn, khi giao cho người tuổi Dậu cũng sẽ được giải quyết một cách mỹ mãn.

Thời gian gần đây, con giáp này gặp phải không ít chật vật, vận khí thất thường, vận may không được tốt lắm. Tuy nhiên, sang thứ 4 và thứ 5, người tuổi Dậu tài vận tăng cao, làm gì cũng nhiều phần suôn sẻ hơn trước. Không những tài lộc được cải thiện, sự nghiệp của người tuổi này cũng thuận lợi hơn nhiều, dù làm việc trong lĩnh vực gì cũng dễ cầu được ước thấy. Nhìn chung, nếu biết nắm lấy cơ hội tốt này, tuổi Dậu hoàn toàn có thể làm nên bước đột phá.

Sang thứ 4 và thứ 5 (30/1, 1/12): 3 con giáp là con cưng của trời, dễ dàng kiếm tiền đầy túi, tiền bạc không ngừng gia tăng - Ảnh 1
Sang thứ 4 và thứ 5, người tuổi Dậu tài vận tăng cao, làm gì cũng nhiều phần suôn sẻ hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi, người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác và là người có tính tự lập cao, không thích ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Một khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên định với con đường đã chọn và nỗ lực đến cùng. Đối mặt với khó khăn, người tuổi Sửu sẽ thể hiện sức chịu đựng không phải ai cũng làm được.

Trong ngày thứ 4 và thứ 5 sẽ là lúc đường tài lộc của người tuổi Sửu tăng lên đến đỉnh điểm. Sự nghiệp thăng tiến từng bước, mối quan hệ của họ với cấp trên và đồng nghiệp đều trở nên hài hòa hơn, được sếp ghi nhận năng lực. Nhìn chung, đây là khoảng thời gian con giáp này làm gì cũng gặp may mắn, tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông, tình duyên thuận lợi. 

Sang thứ 4 và thứ 5 (30/1, 1/12): 3 con giáp là con cưng của trời, dễ dàng kiếm tiền đầy túi, tiền bạc không ngừng gia tăng - Ảnh 2
Trong ngày thứ 4 và thứ 5 sẽ là lúc đường tài lộc của người tuổi Sửu tăng lên đến đỉnh điểm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi, sang thứ 4 và thứ 5 là khoảng thời gian vận trình tổng thể của người tuổi Thân gặp nhiều thuận lợi. Họ dù làm việc trong lĩnh vực, ngành nghề nào cũng dễ đạt được bước tiến, khẳng định được chỗ đứng của mình. Người tuổi Thân đang có tinh thần rất cao và hy vọng sẽ bù đắp được những khó khăn, mất mát trong năm trước.

Vận trình của người tuổi Thân được dự đoán thuận lợi thêm nhiều phần. Cả trong sự nghiệp và cuộc sống, con giáp này đều dễ đạt được mọi thứ như mình muốn, gặp khó khăn dễ có quý nhân phù trợ. Đây chính là 1 trong những con giáp có tài lộc rủng rỉnh, sự nghiệp thuận lợi nhất trong những ngày tới đây. 

Sang thứ 4 và thứ 5 (30/1, 1/12): 3 con giáp là con cưng của trời, dễ dàng kiếm tiền đầy túi, tiền bạc không ngừng gia tăng - Ảnh 3
Theo tử vi, sang thứ 4 và thứ 5 là khoảng thời gian vận trình tổng thể của người tuổi Thân gặp nhiều thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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