3 tuổi phất nhanh như chớp 5 ngày cuối tháng 10: Thiên Binh Thiên Tướng luôn hộ giá, làm ăn vượng phát đại tài, "khuấy đảo" túi tiền thiên hạ, bạc vàng trù phú ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 17:20

Vào 5 ngày cuối tháng 10, những con giáp sau đây sẽ đón vận may liên tục, nhận tin vui liên hoàn, không chỉ tài vận mà sự nghiệp của bạn cũng thăng hoa hơn hẳn.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi đều là những người nổi tiếng hào phóng, tham vọng, dám thử thách bản thân, có tinh thần trách nhiệm cao, hay gặp nhiều may mắn.

3 tuổi phất nhanh như chớp 5 ngày cuối tháng 10: Thiên Binh Thiên Tướng luôn hộ giá, làm ăn vượng phát đại tài, 'khuấy đảo' túi tiền thiên hạ, bạc vàng trù phú ngập nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vào 5 ngày cuối tháng 10, mọi mặt trong đời sống của người tuổi Mùi đều đạt được “đỉnh” của sự may mắn, thành công. Vận may về tài lộc sẽ lên cao ngất ngưởng, tiền bạc đổ về như thác nước, không muốn giàu cũng không được. Vận đào hoa cực mạnh, những người độc thân sẽ tìm được ý trung nhân, đời sống gia đình vô cùng hạnh phúc, êm ấm.

Về mặt sự nghiệp, trong khoảng thời gian này, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội làm nên “bước chuyển mình” trong sự nghiệp, lập được thành tích đáng nể.

Tuy nhiên, với bản tính tham vọng vốn có, người tuổi Mùi nên biết tiết chế, tránh để tâm lý ganh đua lấn át lý trí, thay vào đó, hãy lên kế hoạch cẩn thận và chi tiết cho những dự định của bản thân và giữ tâm lý vững vàng.

Tuổi Tỵ

3 tuổi phất nhanh như chớp 5 ngày cuối tháng 10: Thiên Binh Thiên Tướng luôn hộ giá, làm ăn vượng phát đại tài, 'khuấy đảo' túi tiền thiên hạ, bạc vàng trù phú ngập nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Tỵ là người mạnh mẽ, trong sự nghiệp có thể bộc lộ tài năng phi thường, tính tình rất sâu sắc, cũng rất lý trí nên khi gặp khó khăn gì họ cũng giải quyết tốt hơn người khác. Do đó người tuổi Tỵ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo là đương nhiên.

Vào 5 ngày cuối tháng 10, người tuổi Tỵ sẽ bắt đầu một khúc dạo đầu mới, dấn thân vào một hành trình mới, vận trình sự nghiệp khá ổn định, không những thế bạn còn có có cơ hội thăng tiến.

Được quý nhân ra tay giúp đỡ, từ đó cuộc sống gặp nhiều may mắn, có được nguồn tài lộc phong phú, thu nhập tăng cao.

Tuổi Tuất

3 tuổi phất nhanh như chớp 5 ngày cuối tháng 10: Thiên Binh Thiên Tướng luôn hộ giá, làm ăn vượng phát đại tài, 'khuấy đảo' túi tiền thiên hạ, bạc vàng trù phú ngập nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vào 5 ngày cuối tháng 10, sự nghiệp của người tuổi Tuất phát triển vô cùng thuận lợi. Bản mệnh tập trung vào nhiệm vụ được giao và nhất định đạt được thành tựu đáng mừng. Tuổi Tuất cũng cần lưu ý duy trì sự kiên trì, không được nản chí.

Chuyện làm ăn diễn ra thuận lợi khi tuổi Tuất xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Lưu ý, trước khi hợp tác với ai, bản mệnh cũng cần theo dõi, đánh giá đối phương cũng như nghiên cứu kỹ dự án hợp tác, các phương án triển khai để tránh những tình huống xấu xảy ra.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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