3 tuổi đen nhất hôm nay (12/6/2023): Hao tiền tốn của, đụng gì cũng hỏng, tình duyên lận đận đủ đường

Bước sang tháng 6 dương, người tuổi Mão sẽ phải đối mặt với nhiều thay đổi, điều này khiến bạn hoang mang không biết xoay chuyển tình huống như thế nào.

Đồng nghiệp mâu thuẫn, người bạn tri kỉ cũng hiểu lầm bạn vì chuyện này. Mất tiền, mất bạn làm cho tuổi Mão thực sự sa sút tinh thần, sức khỏe đi xuống.

Tháng 6 bạn bị hao tiền tốn của, công việc lại không như ý làm bạn thực sự chênh vênh. Bạn còn tưởng dự án này là cơ hội thăng tiến nhưng không ngờ lại hỏng trong gang tấc vì người khác chen vào.

Tháng này không hợp để đầu tư vốn làm ăn kinh doanh dù dưới bất cứ hình thức nào. Cứ đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe đi nhé. Cố gắng chăm sóc bản thân mình thật nhiều, đừng để sai một li đi một dặm, mất việc mất tất cả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Không chỉ cần cù, chịu khó mà người tuổi Ngọ làm gì cũng rất quyết liệt, cố gắng hết mình. Có lẽ vì thế mà dù được cấp trên giao việc gì, họ cũng hoàn thành tốt và được đánh giá cao. Từ tuần tới, nhờ được thần may mắn chiếu mệnh mà người tuổi Ngọ làm gì cũng thuận lợi, dễ dàng gặt hái được thành quả cao.

Thời gian tới cũng là cơ hội để tuổi Ngọ phát triển sự nghiệp, cuộc sống. Nếu biết nắm bắt cơ hội và tận dụng được nguồn lực đang có, con giáp này nhất định sẽ nâng cao được chất lượng cuộc sống, công việc. Nhờ làm việc tốt mà người tuổi Ngọ cũng hứa hẹn có thể nhận được đề bạt thăng chức tăng lương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 12/6/2023 hôm nay, tuổi Dần không nên nhẹ dạ cả tin để tránh rơi vào bẫy của kẻ tiểu nhân. Đối phương đang tìm một cơ hội thích hợp để cướp mất công lao của bản mệnh.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này nên thẳng thắn hơn với những cảm xúc của mình. Nếu thích một người nào đó, nên thể hiện bằng những lời nói và hành động quan tâm, đừng nên tỏ vẻ lạnh lùng khiến đối phương khó hiểu.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở hướng Nam phía trong nhà bếp, bếp và nhà vệ sinh. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.