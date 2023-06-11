Tử vi tuần mới từ 12/6 đến 18/6/2023: Vận trình tài lộc của Dậu có dấu hiệu giảm, Hợi gặp phải nhiều vấn đề khó khăn cần phải suy nghĩ

Tử vi 12 con giáp dự báo người tuổi Dậu có các ngày trong tuần sẽ có những thay đổi về mặt tài lộc vào ngày thứ Ba. Do đó, hãy chú ý đến những gì bạn nói và cách bạn hành động ngày hôm nay để sẽ có những cơ hội tốt nâng cao về mặt tài chính. Những ngày khác thì mọi thứ vẫn diễn ra ổn định nên không cần lo lắng quá nhiều.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu giảm nhẹ. Tốt nhất, con giáp này hãy đặt ra những mục tiêu tiết kiệm cho cho bản thân và hạn chế tiêu xài cho những thứ không cần thiết. Tương lai sẽ còn nhiều khó khăn phía trước nên bạn cần chuẩn bị cả tinh thần lẫn tiền bạc cho mình.

Công việc: Nhiều việc trong tuần không diễn ra theo kế hoạch đòi hỏi người tuổi Dậu cần phải thích nghi. Mặt khác, bản mệnh có thể sẽ gặp được những cộng sự tiềm năng mới nhưng cũng cần phải xem xét kỹ lưỡng xem, liệu những người này có phù hợp với dự án hiện tại hay không.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có những bước chuyển biến tích cực và rực rỡ nhất vào khoảng thời gian giữa tuần. Người ấy và bạn có những khoảnh khắc ngọt ngào khi ở bên nhau. Người độc thân nhận được nhiều lời mời tỏ tình trong khoảng thời gian này, song hãy cân nhắc thật kỹ để tránh hối hận về sau.

Nhiều việc trong tuần không diễn ra theo kế hoạch đòi hỏi người tuổi Dậu cần phải thích nghi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho thấy từ ngày 12/6 đến 18/6/2023, đầu tuần có thể là thời điểm mà tuổi Tuất cảm thấy vô cùng khó khăn khi gặp rắc rối cứ liên tiếp. Tuy nhiên, dù thế nào cũng chớ nên lùi bước, vì như vậy thì bản mệnh sẽ chẳng thể nào trở nên mạnh mẽ hơn được.

Vận trình làm ăn kinh doanh chưa có nhiều khởi sắc trong thời điểm này. Người buôn bán phải chịu sự cạnh tranh gay gắt đến từ đối thủ, trong khi bản mệnh lại chưa tìm được lợi thế cho mình. Tuần này, có thể tuổi Tuất còn rơi vào hoàn cảnh thua lỗ.

Thêm vào đó, con giáp này còn phải chịu nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm khi đối phương đã làm chuyện có lỗi nhưng vẫn trách ngược bản mệnh. Đây là lúc tuổi Tuất thực sự cần suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của hai người.

Trong tuần này, bản mệnh cũng cần phải quan tâm đến sức khỏe của mình và người thân. Con giáp này cần chú ý rèn luyện thân thể, sinh hoạt điều độ, chớ nên thức khuya dậy sớm khiến cơ thể mệt mỏi, làm việc kém hiệu quả.

Đầu tuần có thể là thời điểm mà tuổi Tuất cảm thấy vô cùng khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuần mới, vận trình tổng thể của tuổi Hợi gặp nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ, nhất là vào ngày thứ Bảy. Đây là khoảng thời gian mà bạn dễ cảm thấy chán nản và thiếu tự tin, từ đó làm ảnh hưởng đến những gì bạn làm. Song, những ngày khác thì mọi việc diễn ra tương đối ổn định.

Công việc: Người tuổi Hợi không chủ quan, lơ là khi làm việc trong tuần này, dù cho đầu tuần mọi việc có vẻ tiến triển thuận lợi. Theo đó, bản mệnh cần lường trước các nguy cơ có thể gặp phải, đồng thời đưa ra được những kế hoạch ứng phó phù hợp. Có như vậy, bạn sẽ không rơi vào cảnh bị động khi rắc rối xảy đến.

Tài lộc: Vận trình tài lộc tăng đáng kể vào thời điểm giữa tuần. Khi Thiên Tài và Thực Thần chiếu mệnh, người làm nghề tự do có thể nhận được một khoản thu lao khấm khá, trong khi có những người may mắn “phát tài phát lộc" dựa vào những trò chơi quay số trúng thưởng.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng trong tuần, nhất là những người độc thân. Đây là khoảng thời gian lý tưởng để bạn bắt đầu đưa mối quan hệ tình cảm này sang một trang mới. Người có đôi có cặp đang cùng nhau lên kế hoạch hâm nóng để mối quan hệ tiến triển tốt đẹp hơn.

Vận trình tổng thể của tuổi Hợi gặp nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.