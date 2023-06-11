Tử vi tuần mới từ 12/6 đến 18/6/2023: Thân được quý nhân giúp đỡ khi gặp khó khăn, Mùi cần học cách lắng nghe ý kiến của người khác

Tử vi tuần này cho biết rằng vận trình tổng thể của tuổi Ngọ sẽ gặp vấn đề trong ngày Chủ Nhật. Đây là ngày bạn rất dễ nảy sinh mâu thuẫn hay xích mích với người khác vì chuyện tiền bạc Và, các ngày còn lại thì mọi thứ đều diễn ra bình thường nên chẳng có gì phải lo lắng.

Tài lộc: Vận trình tài lộc khá rủng rỉnh trong khoảng thời gian này. Người làm công ăn lương có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng nóng do đạt được thành tích tốt trong công việc. Với người làm kinh doanh, bạn nắm bắt được cơ hội nên không mất quá nhiều công sức mà vẫn có thể kiếm tiền về dư dả.

Công việc: Người tuổi Ngọ được dự đoán sẽ gặp may mắn khi làm việc trong tuần này. Lý do là bản mệnh luôn tập trung vào công việc hiện tại nên có thể hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao cũng như nhận được đánh giá cao từ mọi người xung quanh. Ngoài ra, những lời đàm tiếu của người ngoài cũng không khiến làm bạn phân tâm.

Tình cảm: Vận trình tình cảm nhận tín hiệu khởi sắc. Đào hoa vượng cho thấy, bạn vốn có nét hấp dẫn riêng, đồng thời xung quanh không thiếu người săn đón. Do đó, bạn có thể cởi mở và thử trò chuyện với một vài người, biết đâu trong số đó sẽ có người yêu thương bạn thật lòng.

Tử vi tuần này cho biết rằng vận trình tổng thể của tuổi Ngọ sẽ gặp vấn đề trong ngày Chủ Nhật - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi tuần mới từ ngày 12/6 đến 18/6/2023 của 12 con giáp, tuổi Mùi cần học cách lắng nghe ý kiến của người khác dù bản thân có nhiều kinh nghiệm đến thế nào đi nữa. Con giáp này không nên gạt phắt lời người khác nói hoặc từ chối sự trợ giúp của mọi người bằng thái độ kiêu ngạo.

Vận tài chỉ có chút ít khởi sắc vào đầu tuần đối với những người làm nghề tự do. Với người kinh doanh, dường như bản mệnh đang đi vào lối mòn nên không gây ấn tượng với khách hàng. Con giáp này cần tìm ra cách giải quyết cho tình trạng này.

Trên phương diện tình cảm, sao chủ đào hoa cho thấy người độc thân được nhiều người săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai. Tuy nhiên, bản mệnh không nên lựa chọn những người chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt.

Với người đã lập gia đình, dường như vợ chồng bản mệnh đang đứng ở hai chiến tuyến đối nghịch. Mỗi người giữ một quan điểm riêng, không ai chịu nhường ai nên quan hệ ngày một căng thẳng. Thậm chí, một trong hai người có ý định tìm niềm vui bên ngoài.

Mùi cần học cách lắng nghe ý kiến của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình tổng thể của người tuổi Thân dễ được quý nhân giúp đỡ khi gặp khó khăn, tưởng chừng khó khăn nhưng lại không có gì đáng lo đối với các ngày trong tuần. Mặc dù vậy, bạn cần phải chú ý sức khỏe do có điềm báo không tốt liên quan đến vận trình này trong ngày thứ Bảy.

Công việc: Người tuổi Thân vẻ như khá sợ hãi khi đối diện với khó khăn trong tuần này nhưng hãy coi đây là cơ hội để khẳng định vị thế của mình trong công việc. Bản mệnh vốn là một người tài năng nên chỉ cần bình tĩnh thì ắt hẳn sẽ tìm ra được cách ứng phó thích hợp nhất.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu tăng tiến trong thời điểm đầu tuần. Chính vì thế, nếu có ý định đầu tư, mở rộng kinh doanh, bạn cần nên tiến hành ngay để thu về được một khoản tiền khấm khá cho mình. Ngoài ra, đây là cách giúp bạn gạt bỏ nỗi lo “cơm áo gạo tiền" trước đó.

Tình cảm: Vận trình tình cảm êm đềm khi bạn và người bạn đời của mình luôn cảm thông và bao dung cho nhau. Dù ở ngoài xã hội có vất vả đến đâu thì khi về đến nhà, bạn cũng luôn cảm thấy thoải mái hơn. Đồng thời, người nhà còn mang đến cho bạn sự cổ vũ lớn lao cho bạn trong cuộc sống này.

Thân dễ được quý nhân giúp đỡ khi gặp khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.