Tử vi tuần mới dự đoán vận trình tổng thể của tuổi Mão tương đối ổn định. Đặc biệt, thứ Hai là sao chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn được Quý Nhân giúp đỡ, có thể nhờ vào việc làm việc chăm chỉ nên bạn nhận được một khoản tiền thưởng từ cấp trên.

Tài lộc: Vận trình tài lộc hanh thông vào thời điểm giữa tuần và cuối tuần. Tử vi cho biết, con giáp này cố gắng bao nhiêu thì sẽ thu về lợi nhuận bấy nhiêu. Ngoài ra, những người làm kinh doanh còn nhận được sự tin cậy của khách hàng nên đơn hàng lúc nào cũng tấp nập.

Công việc: Người tuổi Mão dường như nhận được khá nhiều sự ưu ái từ phía lãnh đạo vào khoảng thời gian đầu tuần. Thế nhưng, bản mệnh đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo, làm việc theo ý của mình. Nếu không sớm thay đổi thái độ này, bạn sẽ tự mình biến thành cái gai trong mắt người khác.

Tình cảm: Vận trình tình cảm dù không quá xuất sắc, song nhờ Tam Hợp cục nâng đỡ nên bạn không gặp khó khăn nào lớn. Có vẻ như, tình cảm giữa bạn và người ấy có sự thăng hoa rõ rệt khi cả hai quan tâm nhau nhiều hơn.

Tử vi tuần mới dự đoán vận trình tổng thể của tuổi Mão tương đối ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp chỉ ra rằng từ ngày 12/6 đến 18/6/2023, tuổi Thìn cần rút ra bài học sau những mâu thuẫn, rắc rối xảy ra với đồng nghiệp vào thời điểm đầu tuần. Con giáp này không nên cứng đầu cứng cổ, lúc nào cũng thích làm mọi việc theo ý của riêng mình.

Vận trình tài lộc chưa có nhiều khởi sắc đáng chú ý trong thời điểm này. Có lẽ bản mệnh nên tìm một hướng đi mới phù hợp hơn với xu thế thị trường chứ không nên tiếp tục giậm chân tại chỗ, khiến đối thủ tìm ra cơ hội để vượt qua mình.

Thêm vào đó, một số người vẫn sẽ phải bôn ba khá vất vả nếu muốn kiếm được đồng tiền. Hãy suy nghĩ tích cực, tự động viên bản thân rằng càng vất vả bao nhiêu, bản mệnh sẽ càng thu nhận được nhiều điều hay bấy nhiêu.

Vận trình tình cảm cũng không tươi sáng khi người độc thân vẫn chưa thể bước qua được những tổn thương trong quá khứ. Con giáp này sợ hãi xây dựng quan hệ với người khác vì lo lắng sẽ phải chịu tổn thương trong tương lai.

Thìn cần rút ra bài học sau những mâu thuẫn, rắc rối xảy ra với đồng nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuần mới, vận trình tổng thể của tuổi Tỵ không đáng lo trong ngày thứ Hai đến thứ Sáu và Chủ Nhật cuối tuần. Nhưng với ngày thứ Bảy, bạn có thể rơi vào tình huống tréo ngoe nào đó do bản tính nóng nảy của mình.

Công việc: Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ tương đối bấp bênh trong khoảng thời gian này nên không nên chủ quan bắt tay làm bất cứ công việc nào. Dù đó là những nhiệm vụ quen thuộc hàng ngày. Theo tử vi, người tuổi này cần tập trung hết sức mới không mắc phải sai lầm khi làm việc.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có dấu hiệu hanh thông vào thời điểm cuối tuần. Có nghĩa là trong tuần, con giáp này cần chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nhân lực và vật lực để khi cơ hội đến thì chỉ cần nắm bắt ngay. Điều này sẽ giúp bạn có được nguồn tài chính tốt trong tương lai.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có điểm sáng trong tuần này. Có vẻ như vợ chồng bạn dần hoá giải được những khúc mắc nên mối quan hệ tình cảm này vui vẻ trở lại. Trải qua bao thử thách, bạn cảm thấy quý trọng đối phương cùng với trân trọng hơn hạnh phúc mà mình đang có.

Vận trình tổng thể của tuổi Tỵ không đáng lo trong ngày thứ Hai đến thứ Sáu và Chủ Nhật cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.