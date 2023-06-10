Chuột sa hũ nếp: 3 con giáp 'vận đỏ như son', lộc lá sum sê, tay cầm tiền tỷ trong tháng 4 Âm lịch

Tâm linh - Tử vi 10/06/2023 11:52

3 con giáp sau đây 'vận đỏ như son', lộc lá sum sê, tay cầm tiền tỷ trong tháng 4 Âm lịch.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi vốn mưu trí, có năng lực, họ có thể gặp nhiều cơ hội cũng như thách thức trong cuộc sống nhưng nếu biết nắm bắt thì mọi thứ đều sẽ tốt đẹp, sự nghiệp hanh thông, dù gặp khó khăn cũng nhanh chóng hóa giải.

Sang tháng 4 âm lịch, bản mệnh sẽ có những bước thay đổi đáng kể. Thời gian tới, bạn có thể sẽ phải đưa ra một quyết định vô cùng quan trọng, nó có thể ảnh hưởng đến cả tương lai của bạn. Nhờ có thần tài chiếu cố nên việc làm giàu của người tuổi Mùi sẽ thành công, tạo nền tảng tốt để phát triển trong tương lai.

Chuột sa hũ nếp: 3 con giáp 'vận đỏ như son', lộc lá sum sê, tay cầm tiền tỷ trong tháng 4 Âm lịch - Ảnh 1
Sang tháng 4 âm lịch, bản mệnh của Mùi sẽ có những bước thay đổi đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân đa phần đều rất thực tế, chân thành và trung thành. Họ có khả năng xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và bền vững với người khác.

Người tuổi này nói được, làm được, rất đáng tin cậy. Họ cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc. Cũng bởi vậy, con giáp này được người tin tưởng. Họ trân trọng từng cơ hội đến với mình và nỗ lực hết sức để hiện thực hóa giấc mơ.

Con giáp tuổi này có thể xuất thân nghèo khó nhưng cuối đời, họ sớm giàu sang, sung túc sau khi đã đạt được nhiều mục tiêu lớn.

Cuối tháng 4 Âm lịch năm nay, con giáp tuổi Thân gặp may mắn, phát triển nhanh trong sự nghiệp. Họ được người quen giới thiệu cho một công việc mới.

Người làm kinh doanh cũng tìm được mối hàng rất may mắn, có thể phát triển nhanh hơn trong sự nghiệp.

Chuột sa hũ nếp: 3 con giáp 'vận đỏ như son', lộc lá sum sê, tay cầm tiền tỷ trong tháng 4 Âm lịch - Ảnh 2
Thân gặp may mắn, phát triển nhanh trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cuối tháng 4 Âm lịch, người tuổi Mão tài lộc vẹn toàn, không ngừng nỗ lực vươn lên và gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Tài lộc của người tuổi Mão không lý tưởng trong đầu năm 2023 nhưng cuối tháng 4 Âm lịch, vấn đề này sẽ được cải thiện đáng kể. Cuộc sống của người tuổi Mão khởi sắc hơn hẳn.

Thời gian này người tuổi Mão còn gặp Quốc Ấn quý nhân, mang ý nắm quyền hành trong tay, vận quý nhân vượng, cơ hội tăng lương, thăng tiến không ít. Bên cạnh đó, mệnh chủ lầm Thứ Tài đại vận, nguồn thu phụ tăng mạnh, đầu tư lãi lớn, tình hình tài chính chuyển biến tốt đẹp.

Chuột sa hũ nếp: 3 con giáp 'vận đỏ như son', lộc lá sum sê, tay cầm tiền tỷ trong tháng 4 Âm lịch - Ảnh 3
Mão tài lộc vẹn toàn, không ngừng nỗ lực vươn lên và gặt hái được nhiều thành công rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.

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