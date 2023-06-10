Tử vi ngày 10/6/2023: Mão tài lộc vượng phát, mua may bán đắt, Tỵ có thể gặp phải chuyện rắc rối trong gia đình

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 10/6/2023 hôm nay, tuổi Mão muốn yên bình thì nên tránh xa những người có chức quyền trong công việc. Những người đang làm quản lý, chức lớn ở cơ quan cũng nên cẩn thận. Để giữ vị trí thì nên an phận thủ thường, không ganh đua là ổn nhất.

Vận trình tình cảm cũng tốt hơn hẳn. Con giáp này gặp hung hóa cát, có người nâng đỡ nên tránh được kha khá hung hiểm trong công việc, gia đình. Có chuyện gì bức bối thì nên tâm sự với người thân trong nhà, đừng vạch áo cho người xem lưng.

Bù lại tài lộc lá đến với tuổi Mão khá nhiều. Người kinh doanh tuy không hẳn là phát tài nhưng hàng hóa cũng gọi là bán chạy. Bản mệnh làm ăn uy tín, chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo nên giành được lòng tin của khách hàng, trời thương nên làm gì cũng ra tiền.

Mão muốn yên bình thì nên tránh xa những người có chức quyền trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi vui hôm nay ngày 10/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn được cấp trên yêu mến.

Công việc: Hôm nay, người tuổi Thìn sử dụng khả năng tổ chức và quản lý của mình để hoàn thành công việc hiệu quả, cấp trên yêu mến.

Tình cảm: Trong mối quan hệ, hãy thử dành trân trọng và dành sự chân thành trong giao tiếp.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hãy đầu tư vào những lĩnh vực có tiềm năng lợi nhuận cao, tạo một kế hoạch tài chính cụ thể và tiết kiệm.

Sức khoẻ: Hãy rèn luyện thể lực và tạo thói quen ăn uống lành mạnh, tìm cách giảm stress và tạo sự cân bằng trong cuộc sống hàng ngày.

Thìn được cấp trên yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày Thứ Bảy 10/06/2023 khuyên Tuổi Tỵ nên hài lòng với hiện tại của mình, trong công việc bạn cứ tiến hành một cách bình thường là tốt, việc như thế nào cứ làm như thế ấy, không nên tính chuyện lớn lao, mọi việc bạn hãy thuận theo tự nhiên sẽ yên lành tốt đẹp.

Nếu có người mời hợp tác thì bạn nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến, tiền bạc thu hoạch dễ dàng, nhưng cũng không nên quá cao vọng. Không nên chê các món lợi nhỏ, bạn chỉ cần số lượng nhiều thì việc thu hoạch tiền bạc cũng rất khả quan. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Trong việc làm ăn, nếu gặp chuyện trái ý hoặc chịu nhiều điều kiện khắt khe, Tuổi Tỵ cũng không nên bất mãn, sẽ có sự thuận lợi về sau.

Thứ Bảy này Tuổi Tỵ có thể sẽ gặp phải chuyện rắc rối nhỏ trong gia đình, nhưng bạn cũng không nên buồn phiền, cẩn thận về lời nói lẫn trong cách cư xử, tuy là chuyện nhỏ nhặt nhưng cũng dễ gây mếch lòng. Dù bận rộn công việc, bạn cũng nên quan tâm đến gia đình, chăm sóc người thân và hướng dẫn làm các việc phúc thiện, điều căn bản này sẽ tốt cho bạn về sau. Nếu đã hứa hẹn, nên có sự giúp đỡ cho người thân về tiền bạc hoặc cho vay mượn, không nên quá tính toán.

Tử vi ngày Thứ Bảy 10/06/2023 khuyên Tuổi Tỵ nên hài lòng với hiện tại của mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.