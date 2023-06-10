Tử vi ngày 10/6/2023: 3 con giáp gặp nhiều may mắn, 'thuận buồm xuôi gió', hanh thông trong công việc

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Bảy ngày 10/6/2023 hôm nay, tuổi Tý sẽ có may mắn bất ngờ trong những công việc phụ, nghề tay trái, làm thêm. Con giáp này nhanh kiếm được tiền nhưng cũng dễ mất lộc, vậy nên làm ăn chậm rãi, không hấp tấp hay ham trò đỏ đen kẻo lộc lá mau tiêu tán.

Phương diện ngoại giao của tuổi Tý thật sự mỹ mãn. Nhiều người ký kết được hợp đồng nhờ ăn nói khéo léo, đi xin việc cũng suôn sẻ hơn người nhờ nhanh miệng. Sự chủ động của con giáp này trong ngày này cũng đem lại tính dung hòa trong mọi mối quan hệ.

Tài lộc hiện tại của tuổi Tý ổn định. Con giáp này được khuyên nên biết hài lòng với những gì mình có ở thời điểm hiện tại. Khi kinh tế khó khăn, kiếm đồng tiền không dễ dàng, bản mệnh đủ ăn tiêu mỗi ngày là tốt, chớ tiêu xài hoang phí.

Tý sẽ có may mắn bất ngờ trong những công việc phụ, nghề tay trái, làm thêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi vui hôm nay ngày 10/6/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu hoàn thành công việc hiệu quả.

Công việc: Hôm nay, người tuổi Sửu tập trung mục tiêu và sử dụng kỹ năng quản lý thời gian để hoàn thành công việc một cách hiệu quả.

Tình cảm: Trong tình yêu, bạn luôn cố gắng dành thời gian hiểu biết sâu sắc, tạo nên mối quan hệ gắn bó và ổn định.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn đưa ra quyết định thông minh và xem xét các khả năng tăng thu nhập để tạo ra sự ổn định tài chính.

Sức khoẻ: Hãy tránh căng thẳng và tìm cách giải tỏa áp lực trong cuộc sống hàng ngày.

Sửu hoàn thành công việc hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi ngày Thứ Bảy 10/06/2023 cho thấy mọi thứ Tuổi Dần làm đều có kết quả như ý. Trong mọi dự tính về công việc làm ăn, bạn hãy thực hiện chớ nên ngần ngại, việc thành công là điều chắc chắn. Tất cả đều do phúc đức mà có, cho nên bạn cần nên để tâm vào việc tạo thêm công đức, làm nhiều điều phúc thiện để được thụ hưởng lâu dài. Thứ Bảy này cũng rất thuận lợi cho việc di chuyển, thay đổi, sự tính toán, cho nên nếu bạn muốn đi xa, mưu sự công việc hoặc thay đổi nơi ăn chốn ở, thay đổi công việc thì nên thực hiện sẽ tốt cho bạn.

Có tài lộc hoặc có tin tốt đẹp về tiền bạc. Việc làm ăn thành đạt, tiền bạc kiếm được dễ dàng ngoài công sức của mình. Nếu có người mời hợp tác thì Tuổi Dần nên nhanh chóng nhận lời không nên chần chừ, sẽ có mối lợi tự nhiên đưa đến. Mọi vấn đề về tiền bạc nên giải quyết một cách uyển chuyển, không nên nóng nảy dễ đưa đến hiểu lầm tranh cãi, bạn nên dùng tình cảm sẽ thành công. Tóm lại, mọi việc mong cầu về tiền bạc của bạn về phương diện làm ăn đều may mắn thuận lợi.

Có sự thu dọn, sắp xếp lại đồ đạc, hoặc mua sắm xe cộ, máy móc hoặc có sự thay đổi nơi cư trú của láng giềng lân cận hoặc của người thân trong gia đình. Bạn nhận được tin tức tốt đẹp ở xa về chuyện tình cảm hoặc chuyện tiền bạc. Nên có sự liên hệ tốt đẹp với cộng đồng, đồng hương hoặc hàng xóm, khu vực nơi cư trú, sẽ có lợi về sau.

Tử vi ngày Thứ Bảy 10/06/2023 cho thấy mọi thứ Tuổi Dần làm đều có kết quả như ý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.