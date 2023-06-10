Tử vi ngày 10/6/2023: Hợi tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít, Dậu thoát được hoạn nạn trong công việc

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 10/6/2023 hôm nay, tuổi Dậu khá may mắn, thoát được hoạn nạn trong công việc. Thực ra bản mệnh cũng biết rằng mình còn nhiều thiếu sót, khả năng còn bị giới hạn nên rất khiêm tốn, chịu khó lắng nghe mọi người góp ý nên may mắn được mọi việc như ý.

Trong ngày, tài lộc vây xung quanh con giáp này. Tuổi Dậu sẽ có lộc ăn uống, quà cáp hoặc được cho tiền. Bản mệnh là người vui vẻ, lạc quan nên không khó để được nhận lộc từ những người mình quen biết.

Con giáp này cũng rất hòa đồng với những người xung quanh khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi tiếp xúc. Hôm nay đi xa hay gặp khó khăn cũng được người khác giúp đỡ, tránh được họa. Ăn ở có phúc thì có phần, tuổi Dậu đừng sợ thiệt thân bởi quả ngọt đang đến với bản mệnh.

Dậu khá may mắn, thoát được hoạn nạn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi vui hôm nay ngày 10/6/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất kiên nhẫn trong công việc, và cố gắng trau dồi kĩ năng.

Công việc: Hôm nay, người tuổi Tuất sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp và kiên nhẫn trong công việc, trau dồi kỹ năng giao tiếp và tương tác xã hội.

Tình cảm: Trong tình yêu, hãy dành thời gian cho gia đình. Tình cảm của bạn có thể được củng cố thông qua sự quan tâm và sự chia sẻ.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hãy đánh giá kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định về tài chính và tìm cách tăng thu nhập bằng cách khai thác những cơ hội mới.

Sức khoẻ: Hãy đảm bảo rằng bạn dành thời gian để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng khi bạn đã làm việc quá sức.

Tuất kiên nhẫn trong công việc, và cố gắng trau dồi kĩ năng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cá nhân hàng ngày phương Đông dự đoán rằng hôm nay Thứ Bảy 10/06/2023, vận trình của Tuổi Hợi ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Hôm nay cũng là ngày tốt để Tuổi Hợi mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Tuy nhiên, hôm nay có khả năng cao là Tuổi Hợi sẽ xảy ra bất hòa với ai đó vì nóng giận, không kiềm chế được lời ăn tiếng nói của mình. Tử vi hàng ngày khuyên bạn đừng để những chuyện không đâu gây sứt mẻ tình cảm với người thân và ảnh hưởng tới vận khí đang lên của chính mình.

Vận trình của Tuổi Hợi ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.