Tử vi tuần mới từ 12/6 đến 18/6/2023: Tý có một tuần làm việc không được thuận lợi do Thiên Cẩu tác động, Dần đón nhận được nhiều tin vui

Tử vi tuần mới 12/6 - 18/6 dự báo, vận trình tổng thể tuổi Tý có Hung xen lẫn Cát trong tuần này. Dù bị Thiên Cẩu tác động khiến nhiều rắc rối phát sinh bất ngờ nhưng nhờ có Tả Phù nâng đỡ nên bạn đỡ xui xẻo hơn. Song, bạn vẫn cần phải cẩn thận hết sức vì tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Tài lộc: Vận trình tài lộc không có tin vui, dễ hao tài tốn của vì những khoản không đâu. Tử vi cho biết, con giáp này tốt nhất là nên phân chia tiền bạc cụ thể, trong đó những khoản nào nên đầu tư và những khoản nào nên hạn chế. Đồng thời, bạn cũng tránh nhẹ dạ cả tin cho người khác mượn tiền kẻo không lấy lại được số tiền đó.

Công việc: Người tuổi Tý có một tuần làm việc không được thuận lợi vào khoảng thời gian này. Người làm ăn kinh doanh thì thu nhập giảm sút, còn người làm công ăn lương thì dễ gặp phải vài sai sót khi tiến hành ký kết giấy tờ, sổ sách. Ngoài ra, bản mệnh cũng thận trọng trong lời ăn tiếng nói nếu không muốn rước họa vào thân.

Tình cảm: Vận trình tình cảm thăng hoa, khởi sắc. Dù thời gian qua bạn gặp không ít khó khăn nhưng lúc nào cũng có gia đình ở bên cạnh. Đặc biệt, người ấy luôn động viên, cảm thông và sẵn sàng chia sẻ với bạn bất cứ lúc nào bạn cần. Người độc thân sớm tìm được một nửa yêu thương thông qua buổi họp lớp cũ.

Vận trình tổng thể tuổi Tý có Hung xen lẫn Cát trong tuần này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 12/6 đến 18/6/2023, khó khăn đầu tuần thúc đẩy tuổi Sửu không ngừng tiến về phía trước. Dù liên tiếp gặp phải lời dị nghị của đồng nghiệp thì bản mệnh vẫn tin tưởng vào bản thân, sẵn sàng nắm bắt cơ hội và gây được ấn tượng tốt đẹp.

Người làm ăn kinh doanh tiếp tục cố gắng đi theo con đường mà mình đã chọn. Tuy trước mắt, con giáp này vẫn chưa thể thu được một khoản lãi lời ổn định, nhưng thực tế là các kế hoạch đang dần dần vào guồng quay, hứa hẹn một tương lai đầy triển vọng.

Tuy nhiên, trên phương diện chi tiêu, tuổi Sửu cần phải mua sắm có chừng mực. Bản mệnh cần đặc biệt hạn chế chạy theo số đông. Hãy chỉ mua sắm những gì cần thiết với mình, nếu không thì kiếm được nhiều tiền mấy cũng cháy túi.

Vận trình tình cảm lại khá ảm đạm. Bản mệnh và đối phương thường xuyên tranh cãi với nhau, dù vấn đề giữa đôi bên vô cùng nhỏ nhặt. Nếu cứ tiếp tục chấp nhặt như vậy, quan hệ giữa hai người sẽ chẳng thể nào bền lâu được.

Từ ngày 12/6 đến 18/6/2023, khó khăn đầu tuần thúc đẩy tuổi Sửu không ngừng tiến về phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuần mới, vận may của tuổi Dần nhìn chung có xu hướng tốt trong tuần này. Thứ Hai và thứ Sáu là các ngày mà bạn sẽ nhận được tin vui liên quan đến vận trình tình cảm và tài lộc, còn các ngày khác thì mọi thứ sẽ diễn ra bình thường. Tuy nhiên, với ngày thứ Tư, bạn sẽ gặp rắc rối nếu không chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình ở môi trường làm việc.

Công việc: Người tuổi Dần sẽ có một tuần làm việc tương đối thuận lợi, dù không phải điều gì cũng đến với bản mệnh một cách dễ dàng. Cấp trên giao cho bạn nhiệm vụ khó khăn, nhưng nếu bạn tập trung hoàn thành tốt điều đó thì đây chính là cơ hội để bạn sớm thăng tiến.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có tiến triển khả quan. Dường như con giáp này sớm tìm ra hướng đi mới cho mình nên nhanh chóng vượt qua đối thủ. Dù có hơi vất vả nhưng đổi lại thì bạn sẽ nhận được thấy rằng mọi sự cố gắng của mình đều được đền đáp một cách xứng đáng với số tiền thưởng hấp dẫn.

Tình cảm: Vận trình tình cảm của người độc thân được Thái Âm chiếu mệnh nên có ít nhiều khởi sắc. Thế nhưng, nếu muốn tìm được đối tượng yêu đương phù hợp, bạn cũng cần phải chủ động hơn. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ của hai người dần trở nên tốt đẹp khi đôi bên biết chia sẻ và thông cảm hơn cho nhau.

Tuần mới, vận may của tuổi Dần nhìn chung có xu hướng tốt trong tuần này - Ảnh minh họa: Internet

(*) Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm.